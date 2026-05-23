Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, a descris planul drept rezultatul unor luni de muncă și disciplină internă, obiectivul fiind creșterea profitabilă pe termen lung.

Cea mai importantă schimbare din strategia Stellantis este direcționarea a 70% din investițiile în branduri și produse către Jeep, Ram, Peugeot și Fiat, precum și către divizia de vehicule comerciale Pro One.

După prezentarea planului, acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 4% în tranzacțiile de la mijlocul zilei. Ulterior, după publicarea noilor ținte financiare, titlurile Stellantis au revenit pe creștere, conform Yahoo Finance.

Compania estimează o creștere a veniturilor de la 154 miliarde de euro în 2025 la 190 miliarde de euro până în 2030. Stellantis urmărește și o marjă ajustată a venitului operațional de 7% până în 2030, cu îmbunătățiri importante încă din următorii ani.

Planul mai prevede:

flux de numerar industrial pozitiv în 2027;

creșterea acestuia la 6 miliarde de euro până în 2030;

reducerea costurilor cu 6 miliarde de euro până în 2028 comparativ cu nivelul din 2025;

continuarea reducerilor de costuri și după 2028.

Anterior, Antonio Filosa prezentase și un plan regional pentru America de Nord, care vizează lansarea a peste 60 de vehicule noi până în 2030, o creștere a veniturilor cu 25% în regiune și o marjă operațională ajustată între 8% și 10%.

În timp ce Jeep, Ram, Peugeot și Fiat devin mărcile globale prioritare, alte branduri ale grupului vor primi investiții mai reduse și vor avea statut regional. Printre acestea se află Chrysler, Dodge, Citroën, Opel și Alfa Romeo.

În cazul Maserati, compania a decis să păstreze marca în portofoliu, deși existau speculații privind o posibilă vânzare sau închidere. Maserati va primi două modele noi de dimensiuni mai mari, iar un nou plan de dezvoltare pentru marcă va fi prezentat în luna decembrie.

Aproximativ 24 miliarde de euro, echivalentul a 40% din totalul cheltuielilor pentru cercetare, dezvoltare și investiții de capital, vor fi direcționate către trei platforme globale.

Printre acestea se află noua arhitectură STLA One și o familie de sisteme software bazate pe inteligență artificială:

STLA Brain;

STLA SmartCockpit;

STLA AutoDrive.

Toate aceste tehnologii sunt programate pentru lansare în 2027.

Din cele 36 miliarde de euro alocate brandurilor și produselor, 60% vor merge către piața nord-americană. Stellantis intenționează să lanseze până în 2030 șapte modele noi cu prețuri sub 40.000 de dolari, dintre care două vor costa sub 30.000 de dolari, pentru a răspunde problemelor de accesibilitate de pe piață.

Strategia FaSTLAne 2030 se bazează puternic pe colaborări internaționale. Stellantis își extinde parteneriatul cu Leapmotor, companie deținută în proporție de 51% de grupul auto, pentru dezvoltarea vehiculelor europene.

De asemenea, compania colaborează cu Dongfeng Motor Corporation pentru vehiculele destinate pieței chineze și analizează o posibilă colaborare cu Jaguar Land Rover pentru produse destinate pieței din Statele Unite.

Compania promite reducerea ciclului de dezvoltare a vehiculelor la 24 de luni, comparativ cu până la 40 de luni în prezent. Totodată, Stellantis vrea să reducă anual costurile cu aproximativ 6 miliarde de euro până în 2028 prin programul Value Creation Program și să elimine peste 800.000 de unități din capacitatea de producție europeană, încercând în același timp să păstreze locurile de muncă din fabrici.

Directorul general al Stellantis a explicat și că producătorul auto are oportunități importante pentru extinderea parteneriatelor în America de Nord, atât pentru creșterea vânzărilor, cât și pentru utilizarea mai eficientă a fabricilor existente.

În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc după ziua dedicată investitorilor la sediul nord-american al companiei din apropiere de Detroit, Filosa a afirmat că Stellantis vede posibilități de extindere a producției și comercializării vehiculelor dezvoltate împreună cu producătorul chinez Zhejiang Leapmotor Technology în Mexic și posibil în Canada.

Șeful Stellantis a precizat că, în acest moment, compania nu vede oportunități similare pentru piața din Statele Unite.

„Cred că există oportunități în Mexic. … Poate că există și în Canada. Vom vedea. În prezent, nu există oportunități în Statele Unite. Nu vedem așa ceva”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă organizate după o zi dedicată investitorilor la sediul nord-american al companiei, situat în apropiere de Detroit.

Marile companii auto tradiționale, mai ales cele cu prezență istorică în America de Nord, au privit cu atenție intrarea producătorilor chinezi pe piață. Oficialii americani și-au exprimat în repetate rânduri temerile că operațiunile din Canada sau Mexic ar putea deveni o poartă de acces pentru vehiculele chinezești către consumatorii din SUA.

În contextul tensiunilor comerciale cu Statele Unite, Canada permite în prezent importul anual a 49.000 de vehicule electrice fabricate în China, aplicând un tarif de 6,1%.

Una dintre variantele importante analizate de Stellantis este fabrica de asamblare din Brampton, Ontario, aflată în apropiere de Toronto. Uzina nu a mai produs vehicule noi după încheierea producției modelelor Dodge Charger și Dodge Challenger în decembrie 2023.

Potrivit unor informații publicate recent de Bloomberg, Stellantis discută cu Leapmotor mai multe opțiuni pentru producția de vehicule electrice în Canada.

Antonio Filosa a declarat că relația dintre Stellantis și Leapmotor continuă să se dezvolte și este văzută ca o modalitate prin care grupul auto își poate crește vânzările, poate învăța din experiența partenerului chinez și poate împărți costurile de investiții.

Din 2023, Stellantis deține 51% dintr-un joint venture creat împreună cu Leapmotor, care include drepturile exclusive de producție și vânzare a vehiculelor companiei chineze în afara Chinei extinse.

În plus, Stellantis este cel mai mare acționar al Leapmotor, cu o participație de 21%.

La începutul acestei săptămâni, Stellantis a anunțat extinderea colaborării cu Leapmotor și formarea unei noi companii mixte europene împreună cu producătorul chinez Dongfeng Motor Corporation.

Pe piața americană, Antonio Filosa spune că Stellantis continuă să vadă oportunități de colaborare și cu mărci non-chineze. Compania a anunțat recent că explorează posibile colaborări cu Jaguar Land Rover pentru diverse proiecte în Statele Unite.

Potrivit CEO-ului Stellantis, profilul vehiculelor dezvoltate și produse de cele două companii este suficient de apropiat pentru a permite sinergii importante în concepția produselor și în procesele industriale.

Stellantis a dezvăluit noua arhitectură modulară STLA One, o platformă globală destinată viitoarelor generații de vehicule ale grupului. Noua structură este concepută pentru a fi compatibilă cu mai multe tipuri de sisteme de propulsie și cu diferite dimensiuni de automobile, având ca obiectiv reducerea costurilor, simplificarea dezvoltării și creșterea eficienței industriale.

Platforma STLA One va fi lansată în 2027 și este proiectată să înlocuiască cinci platforme diferite printr-o singură arhitectură scalabilă și modulară. Prin această abordare, Stellantis urmărește reducerea complexității și extinderea acoperirii globale a gamei sale de vehicule.

Noua platformă va susține automobile din segmentele B, C și D și este construită pentru a optimiza eficiența fiecărui tip de propulsie încă din faza de proiectare.

STLA One este parte a strategiei Stellantis de optimizare a platformelor industriale. Până în 2030, grupul auto își propune ca jumătate din producția totală să fie bazată pe doar trei platforme globale, cu o rată de reutilizare a componentelor de până la 70%.

Compania consideră că această strategie va contribui la:

reducerea timpului de lansare pe piață;

creșterea stabilității lanțului de furnizori;

îmbunătățirea eficienței costurilor;

simplificarea operațiunilor industriale;

consolidarea competitivității în Europa.

STLA One este concepută cu interfețe comune și componente modulare pentru a accelera procesul de dezvoltare și pentru a reduce costurile. Stellantis estimează o eficiență a costurilor de aproximativ 20%, obținută prin modularitatea integrată în proiectare și prin noile opțiuni de baterii.

Ned Curic, directorul de inginerie și tehnologie al companiei, a explicat că STLA One oferă flexibilitatea unei platforme multi-energie fără a transfera ineficiențele unui sistem de propulsie către altul.

Stellantis vrea să transforme STLA One într-o mega-platformă globală capabilă să susțină peste 30 de modele diferite. Compania estimează că producția bazată pe această arhitectură va depăși 2 milioane de unități până în 2035.

Printre avantajele strategice prezentate de grup se numără:

simplificarea la scară largă a arhitecturii tehnologice;

extinderea acoperirii globale a pieței;

compatibilitatea cu mai multe tipuri de sisteme de propulsie;

performanțe optimizate pentru diferite surse de energie.

STLA One va fi prima platformă Stellantis care va integra simultan:

STLA Brain;

STLA SmartCockpit;

tehnologia steer-by-wire.

Potrivit companiei, acest pachet tehnologic va permite introducerea mai rapidă a noilor funcționalități software și va oferi fiecărei mărci Stellantis posibilitatea de a personaliza experiența utilizatorilor, păstrând în același timp identitatea proprie a brandurilor.

Stellantis va crește utilizarea bateriilor LFP (litiu-fier-fosfat), considerate mai accesibile și mai puțin dependente de materiile prime critice. În plus, compania va integra bateria direct în structura vehiculului, măsură care are rolul de a reduce greutatea, costurile și complexitatea tehnică, optimizând în același timp energia stocată.

STLA One va fi compatibilă și cu arhitectura de 800 de volți, ceea ce va permite timpi de încărcare mai competitivi și performanțe îmbunătățite pentru vehiculele electrice cu baterie.

Compania susține că această strategie pentru baterii are ca obiectiv îmbunătățirea rentabilității vehiculelor electrice în timp, prin reducerea costurilor și simplificarea integrării tehnologice.

STLA One face parte din strategia Stellantis de integrare a componentelor hardware și software pe o platformă tehnologică unificată. Designul modular al arhitecturii este conceput pentru a accelera dezvoltarea vehiculelor, pentru a reduce complexitatea industrială și pentru a genera economii de scară.

Compania a precizat totodată că toate estimările și obiectivele prezentate sunt bazate pe planurile și așteptările actuale și pot fi influențate de riscuri și incertitudini care ar putea modifica rezultatele finale.