Joy Harmon, actrița care a rămas în memoria cinefililor pentru scena devenită memorabilă din filmul Cool Hand Luke, a murit. A decedat la vârsta onorabilă de 87 de ani. Familia sa a confirmat că s-a stins din viață marți, 14 aprilie 2026. A murit în locuința ei din Los Angeles, California, SUA.

Cu o carieră ce a traversat televiziunea, filmul și Broadway-ul, Harmon a fost una dintre prezențele luminoase ale Hollywood-ului anilor ’60.

Joy Patricia Harmon s-a născut la 1 mai 1940 în Flushing, New York, Statele Unite. A fost cunoscută atât ca actriță, cât și ca antreprenoare în domeniul cofetăriei. A avut o viață de familie importantă, fiind căsătorită cu Jeff Gourson din 1968 până la divorțul lor, pe 25 iulie 2001. Împreună au avut trei copii: Jamie, Julie și Jason Gourson, acesta din urmă devenind actor și editor de film.

Încă din copilărie, Harmon a demonstrat o dezvoltare timpurie, sărind două clase în școala primară și absolvind Liceul Staples din Westport, Connecticut. La vârsta de doar trei ani a apărut într-un material Fox Movietone News. De-a lungul vieții a fost recunoscută și pentru frumusețea sa, fiind fostă Miss Connecticut și o celebră pin-up în anii ’60–’70.

După retragerea din actorie, s-a dedicat pasiunii sale pentru coacere, fondând brutăria „Aunt Joy’s Cakes” în Burbank, California. A început să-și împărtășească produsele în perioada în care lucra la studiourile Disney și a continuat să conducă afacerea până cu puțin timp înainte de moartea sa. Joy Harmon a decedat pe 15 aprilie 2026, la Los Angeles, după ce fusese spitalizată cu pneumonie cu câteva săptămâni înainte.

Joy Harmon a fost descoperită în mod neașteptat în timpul unei apariții ca invitată la emisiunea „You Bet Your Life” (1950), unde a atras atenția lui Groucho Marx. Ulterior, a colaborat cu acesta în emisiunea „Tell It to Groucho” (1961), fiind creditată drept Patty Harmon, pseudonim adoptat la cererea sponsorului show-ului.

Experiența televiziunii i-a deschis drumul către film, unde a apărut în producții precum „Village of the Giants” (1965) și „Cool Hand Luke” (1967). Deși a avut roluri în filme cunoscute, prezența sa a fost adesea utilizată mai ales pentru impact vizual și popularitate. A avut apariții episodice în seriale TV din anii 1960, precum „Gidget”, „Batman” și „The Monkees”, dar și un rol în telenovela „Never Too Young” (1965–1966). De asemenea, a apărut într-un cameo în comedia „Under the Yum Yum Tree” (1963).

Pe scenă, Harmon a avut o activitate variată, jucând în turnee teatrale în Statele Unite în producții precum „The Marriage-Go-Round”, „The Solid Gold Cadillac”, „The Tender Trap”, „The Importance of Being Earnest” și „Susan Slept Here”. Debutul său scenic a avut loc în piesa „Pajama Tops” la Teatrul Klein Memorial din Bridgeport, Connecticut. Pe Broadway a interpretat rolul Betty Phillips în „Make a Million” (1958), iar ulterior a apărut într-o producție off-Broadway a piesei „Susan Slept Here” (1961).

Deși cariera sa în actorie nu a fost extrem de extinsă, Joy Harmon a rămas o figură memorabilă a culturii pop din anii ’60, atât prin aparițiile sale pe ecran, cât și prin imaginea sa iconică din acea perioadă.