Doliu în lumea filmului: Jonathan Tiersten, cunoscut pentru rolul său din filmul slasher cult „Sleepaway Camp”, a murit. A decedat la vârsta de 60 de ani. Actorul s-a stins din viață săptămâna trecută, în locuința sa din New Jersey, potrivit fratelui său, William Tiersten. Acesta a precizat că un medic legist investighează în prezent cauza decesului.

Reacțiile fanilor americani la vestea morții lui Jonathan Tiersten arată cât de puternic a rămas impactul său asupra publicului. Mulți își amintesc cu nostalgie de replicile memorabile ale personajului. O parte dintre mesaje scot în evidență aprecierea sinceră pentru talentul său, unii considerând că a fost „un actor foarte bun”. Alții vorbesc despre legătura personală cu pelicula, menționând cum aceasta a devenit un reper în familie sau pentru generațiile mai tinere.

Dincolo de cariera sa, unele comentarii oferă o perspectivă mai intimă asupra omului Jonathan Tiersten. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un prieten devotat, un tată implicat, un muzician talentat și o persoană cu un caracter frumos.

În același timp, mulți fani își exprimă regretul că a murit relativ tânăr, la doar 60 de ani.

„Încă are una dintre cele mai bune replici din toate filmele horror „Mănâncă rahat și trăiește, Bill”. Odihnește-te în pace / A fost singurul care și-a avut verii în filmul ăla / Un actor atât de bun a plecat prea curând. Spune ce vrei, dar a fost un film bun. Jonathon a fost un motiv major pentru care. Fata mea e obsedată de filmul ăsta, așa că e trist, odihnește-te liniștit, Jonathan / A fost un actor grozav în tabăra de dormit și l-a interpretat foarte bine pe frate și ne va fi dor de el. Odihnește-te în pace, bunul meu prieten, J.T. Un prieten minunat, un tată uimitor, un muzician talentat, un atlet grozav și un suflet frumos. Mă bucur că a putut vedea cât de mult îl iubesc fanii pe el și interpretarea lui Ricky în film. Condoleanțe prietenilor și familiei sale și celorlalți regizori implicați în tabăra de dormit. Tata a cumpărat filmul pe video acum ani de zile. Mi se pare amuzant că violența a fost ok, dar înjurăturile și nuditatea au fost o problemă pentru el. Oricum, e trist că tipul ăsta a ajuns abia la 60 de ani. Odihnește-te în pace”, au scris americanii.

Născut pe 11 august 1965, în Queens, New York, Tiersten și-a început cariera pe ecran cu un rol necreditat într-un episod din 1981 al serialului „Another World” difuzat de NBC. Doi ani mai târziu, a devenit cunoscut datorită interpretării personajului Ricky Thomas în filmul horror „Sleepaway Camp”, regizat de Robert Hiltzik. Deși la momentul lansării producția a primit recenzii nefavorabile, în timp a câștigat statutul de film cult.

Povestea filmului urmărește un grup de adolescenți trimiși într-o tabără misterioasă, unde evenimentele capătă o turnură macabră. Chiar dacă reacțiile criticilor nu au fost inițial pozitive, filmul a avut succes la box office, generând încasări de aproximativ 11 milioane de dolari și ducând la realizarea mai multor continuări. Tiersten și-a reluat rolul lui Ricky în „Return to Sleepaway Camp”, lansat în 2008.

Reflectând asupra personajului său, actorul declara că o parte din Ricky a rămas mereu în el, menționând că, odată cu trecerea timpului, a devenit mai înclinat să vadă partea pozitivă a lucrurilor, în ciuda dificultăților vieții. După succesul inițial, Tiersten a continuat să joace în numeroase filme horror de serie B, devenind o prezență constantă în acest gen. Printre producțiile în care a apărut se numără „The Perfect House” (2012), „Blood Reservoir” (2014), „The House That Wept Blood” (2016), „Terror Tales” (2019), „Lake of Shadows” (2019), „Toilet Baby Zombie Strikes Back” (2021) și „Last American Horror Show: Volume II” (2022).