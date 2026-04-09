Doliu în lumea filmului. Lumea filmului internațional este în doliu după dispariția prematură a actorului irlandez Michael Patrick, cunoscut pentru apariția sa în celebrul serial Game of Thrones. Actorul a încetat din viață la vârsta de 35 de ani, în urma unei boli neurodegenerative severe, confirmată de familia sa.

Decesul a survenit într-o unitate de îngrijire paliativă din Irlanda de Nord, unde actorul era internat în ultimele zile de viață, înconjurat de familie și apropiați.

Michael Patrick fusese diagnosticat în februarie 2023 cu boala neuronului motor, o afecțiune progresivă și incurabilă care afectează sistemul nervos responsabil de controlul mușchilor.

Această boală duce treptat la pierderea mobilității și a funcțiilor esențiale ale corpului, precum vorbirea, alimentația și respirația. În multe cazuri, evoluția este rapidă, iar speranța de viață este semnificativ redusă.

Soția actorului, Naomi Sheehan, a anunțat public decesul și a transmis un mesaj de profundă durere, dar și recunoștință pentru sprijinul primit în ultimii ani.

„Aseară, Mick a trecut, din păcate, în neființă la Hospice-ul din Irlanda de Nord. A fost diagnosticat cu boala neuronului motor pe 1 februarie 2023. A fost internat acum 10 zile și a fost îngrijit de echipa incredibilă de acolo. A trecut în neființă în pace, înconjurat de familie și prieteni. Cuvintele nu pot descrie cât de îndurerați suntem.”, a anunțat Sheehan.

Ea a subliniat că actorul a trecut în neființă în liniște, înconjurat de familie și prieteni, după o perioadă în care a beneficiat de îngrijire medicală specializată într-un hospice.

„S-a spus de mai multe ori că Mick a fost o sursă de inspirație pentru toți cei care au avut privilegiul să-l cunoască, nu doar în ultimii ani, pe durata bolii sale, ci în fiecare zi a vieții sale. A trăit o viață cât se poate de plină. Bucurie, bogăție sufletească, râs molipsitor. Un titan cu părul roșcat.”, a scris ea.

Familia l-a descris ca pe o persoană cu o energie aparte, capabilă să inspire pe cei din jur chiar și în cele mai dificile momente ale bolii.

„Suntem atât de recunoscători tuturor celor care ne-au susținut în ultimii ani. Mick iubea acest citat al lui Brendan Behan, care pare potrivit acum: «Cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci în lume sunt să ai ceva de mâncare, ceva de băut și pe cineva care să te iubească.» Așadar, nu vă gândiți prea mult. Mâncați. Beți. Iubiți. Naomi — soția lui Mick.”, a mai spus Sheehan.

Înainte de deces, Michael Patrick a vorbit deschis despre diagnosticul primit și despre prognosticul medicilor, care indicau o speranță de viață limitată.

Michael Patrick a fost un artist irlandez-britanic complex, activ atât în televiziune și film, cât și în dramaturgie și teatru clasic. Cariera sa a fost construită pe un echilibru rar între interpretare actoricească și scriere creativă, ceea ce l-a transformat într-o prezență distinctă în industria artistică britanică.

Acesta a urmat cursurile Universității Cambridge, unde a studiat fizica. În paralel cu studiile academice, și-a dezvoltat abilitățile artistice prin implicarea în trupa de comedie Cambridge Footlights, una dintre cele mai prestigioase platforme de lansare pentru actori și scenariști din Marea Britanie.

Această etapă a fost esențială în formarea stilului său artistic, definit prin inteligență narativă, ironie și adaptabilitate scenică.

De-a lungul carierei, Michael Patrick a acumulat roluri în producții britanice și internaționale, acoperind o gamă largă de genuri, de la dramă la science-fiction.

Printre aparițiile sale notabile se numără:

An Producție Rol Gen / Tip producție 2016 Game of Thrones Wildling rioter Dramă / Fantasy 2019 Krypton Sagitari Officer Science-fiction / Superhero 2019 Soft Border Patrol Rol nespecificat Comedie satirică 2020 My Left Nut Actor principal & co-scenarist Dramă / Comedie autobiografică 2021 The Spectacular Robin Dramă 2023 Blue Lights Martin Corrigan Dramă polițistă 2024 This Town Bonny Dramă 2025 Mordlichter – Tod auf den Färöer Inseln Rol nespecificat Film internațional / Thriller

În paralel cu activitatea TV, acesta a avut o carieră solidă în teatru, colaborând frecvent cu dramaturgul Oisín Kearney.

Printre proiectele importante se numără:

„The Tragedy of Richard III” (2024) – reinterpretare modernă a piesei clasice la Lyric Theatre Belfast

„The Alternative” (2019) – satiră politică nominalizată la Irish Times Theatre Awards

Adaptarea scenică „My Left Nut” – premiată la Edinburgh Fringe Festival

Producții ale Royal Shakespeare Company (2019), inclusiv „Measure for Measure” și „The Taming of the Shrew”

De-a lungul carierei, Michael Patrick a fost distins pentru contribuțiile sale artistice și pentru impactul cultural al muncii sale: