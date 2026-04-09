Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului național și internațional, a fost omagiat joi, la Arena Națională, într-un moment solemn la care a participat și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Oficialul a transmis un mesaj de respect și recunoștință față de cariera și contribuția lui Mircea Lucescu, subliniind impactul major pe care acesta l-a avut asupra fotbalului românesc și recunoașterea de care s-a bucurat la nivel mondial. În semn de apreciere, Predoiu a anunțat că a dispus inițierea demersurilor legale pentru ca viitorul stadion Dinamo să poarte numele „Dinamo – Mircea Lucescu”.

Alături de el s-a aflat și secretarul de stat Bogdan Despescu, în contextul unui omagiu oficial susținut de Ministerul Afacerilor Interne și de Clubul Dinamo București, instituții care și-au exprimat public regretul pentru pierderea antrenorului.

„Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Clubul Dinamo Bucureşti, întreaga familie a MAI, eu personal şi toată conducerea clubului Dinamo, ne exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluţionat fotbalul românesc şi a devenit o valoare naţională recunoscută în întreaga lume. În semn de respect pentru aceste lucruri minunate pe care le-a adus în fotbalul românesc, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion «Dinamo – Mircea Lucescu»”, a declarat Predoiu.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Ultimul său meci a avut loc pe 26 martie, când echipa națională a României a fost învinsă de Turcia într-un baraj pentru calificarea la Cupa Mondială.

Trupul neînsuflețit al fostului selecționer a fost depus miercuri la Arena Națională, unde admiratorii și cei care i-au apreciat activitatea au putut să îi aducă un ultim omagiu până joi seară, la ora 20:00.

Ceremonia de înmormântare este programată pentru vineri, la Cimitirul Bellu, unde Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare, în semn de respect pentru întreaga sa carieră.

Mircea Lucescu (1945–2026), cunoscut în lumea fotbalului drept „Il Luce”, a fost unul dintre cei mai titrați și influenți antrenori din istoria sportului. Activ timp de peste șase decenii, el a redefinit conceptul de management tehnic în fotbalul european, fiind recunoscut pentru dezvoltarea de jucători, construcția de echipe competitive și longevitatea excepțională la nivel de performanță.

Decesul său, survenit pe 7 aprilie 2026, marchează finalul unei ere în fotbalul românesc și internațional.

Înainte de a deveni un antrenor de referință, Mircea Lucescu a avut o carieră solidă ca jucător, evoluând pe postul de extremă dreaptă.

Dinamo București – clubul unde și-a consacrat cariera

Știința București (împrumut)

Corvinul Hunedoara

La Dinamo București, Lucescu a câștigat 6 titluri de campion al României, devenind una dintre figurile centrale ale echipei în acea perioadă.