Mesaje de condoleanțe după decesul lui Mircea Lucescu. Una dintre cele mai notabile reacții a venit din partea marii campioane olimpice Nadia Comăneci, care a transmis un mesaj scurt, dar încărcat de emoție:

”Drum lin, dragă Mircea Lucescu, prieten drag. Ai fost mai mult decât o legendă – ai fost o inspiraţie pentru noi toţi”

Mesajul său a fost intens distribuit în mediul online, fiind perceput ca o confirmare a respectului transgenerațional pe care Lucescu îl inspiră în sportul românesc.

Clubul Real Madrid a transmis un mesaj oficial de condoleanțe în timpul partidei cu Bayern, subliniind contribuția lui Mircea Lucescu la fotbalul european și internațional. În comunicat, clubul a evidențiat cariera sa vastă, desfășurată la nivelul mai multor echipe și naționale.

„Real Madrid, președintele său și Consiliul său de Administrație regretă profund trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, care a fost selecționerul național al României și al Turciei. Real Madrid dorește să transmită condoleanțele sale, precum și întreaga sa dragoste și afecțiune familiei sale, colegilor, cluburilor sale și tuturor celor apropiați. Mircea Lucescu, care a antrenat numeroase cluburi din diferite țări europene, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace!“, a fost mesajul transmis de echipa spaniolă în timpul celei de-a doua reprize a partidei.

De asemenea, președintele clubului Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov, a descris pierderea drept „ireparabilă”, subliniind rolul lui Lucescu de mentor, formator de jucători și arhitect al unor performanțe istorice.

”Un om pentru care fotbalul nu a fost doar o pasiune și o profesie, ci o chemare și o muncă de o viață. Mircea a fost absolut și fără rețineri devotat jocului, dedicându-și acestuia tot timpul și energia sa, punând inima și sufletul în ceea ce iubea. Iar fotbalul l-a răsplătit pe deplin – cu victorii, trofee, recunoaștere și cu iubirea a milioane de fani în întreaga lume. Autoritatea lui Lucescu în lumea fotbalului nu poate fi măsurată doar prin numărul de premii sau titluri – a fost un profesor și un exemplu pentru antrenori, un mentor și un al doilea tată pentru multe generații de jucători. El a descoperit un mare număr de talente și a lăsat în urmă o mare moștenire”, a mai spus Ahmetov. ”Azi plâng alături de familia lui Mircea Lucescu și întreaga lume a fotbalului. Aș vrea să îmi exprim cele mai adânci condoleanțe soției sale Neli, fiului său Răzvan, nepoților săi, rudelor și prietenilor, precum și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au iubit pe Mircea. În acest moment dificil și tragic, gândurile mele și inima mea sunt alături de voi. Mulțumesc pentru tot, dragă Mister!”, a mai transmis Ahmetov în mesaj.

De-a lungul carierei sale, Mircea Lucescu a condus echipe importante și a influențat profund fotbalul din România și din străinătate, inclusiv la nivelul echipelor naționale ale României și Turciei. Acestea au fost printre selecționatele pe care le-a condus, consolidându-și reputația de antrenor cu viziune modernă.

Gheorghe Hagi a vorbit despre Lucescu ca despre un mentor care i-a influențat decisiv cariera, în timp ce Ioan Andone a descris pierderea ca fiind una „imensă pentru fotbal”.

Gheorghe Hagi: „Mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine și o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează. Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Mereu în inima mea! Condoleanțe familiei”.

De asemenea, Florin Prunea a rememorat speranțele până în ultimele momente, iar Rică Răducanu a vorbit despre legătura personală puternică pe care a avut-o cu fostul antrenor.

Rică Răducanu: „E durerea mare, am început să ne ducem cu rândul, ușor, ușor, mai sunt câțiva, suntem la o vârstă că și eu sunt. Era și prietenul meu și neamul meu, ne-a îndrumat pe toți, a fost și antrenorul meu, cred că altcineva nu a fost mai mult lângă el ca mine. Eu sunt terminat, am fost și pe la spital, dar nu am putut să intru. Ne vine rândul la toți, dar ne pare rău, că așa e viața, trebuie să murim până la urmă, dar cine vrea să moară”. Florin Prunea: „Eu am crezut până în ultima clipă că nea Mircea va reuși, dar uite că din păcate de data asta e singura dată când nu a reușit și îmi pare nespus de rău. Mă așteptam, dar credeam totuși el a avut inima mare și mă gândeam că va avea puterea să câștige și această bătălie, dar aceasta meserie este extrem de grea și din respect pentru el mă abțin să vorbesc acum, dar dânsul va pleca definitiv e mult de discutat pe seama mortii lui și bineînțeles că eu o voi face, indiferent de consecințe”.

Și Boloni a transmis un mesaj încărcat de emoție, impactul profund pe care Lucescu l-a avut asupra generațiilor de jucători și antrenori.

„Am tot sperat să se întâmple un miracol, ascultam știrile, mă uitam pe toate canalele din jumătate în jumătate de oră, doar o veni o veste mai bună… A fost un mare om. La ultima mea discuție cu el i-am spus să lase dracului fotbalul, că nu mai are nimic de dovedit, făcuse totul, reușise totul. Dar fotbalul îl făcea să trăiască. Nu pot să spun că tot fotbalul l-a omorât, nu pot să spun asta. A trăit extraordinar, a făcut ce-i plăcea, dar sunt momente când realitatea este amară. Viața nu e tot timpul roz, vin și momente ca acesta. Ar fi fost frumos să se bucure mai mult de bătrânețe, de pensie, liniștit, să nu mai treacă prin toate astea. Dar așa a fost să fie. Păcat. Transmit condoleanțe familiei!”, a spus, gâtuit, Laszlo Boloni, pentru gsp.ro.

Într-o intervenție publică, Ioan Andone a vorbit deschis despre ultimele perioade din viața lui Mircea Lucescu, sugerând că ritmul intens al activității sale ar fi avut un impact semnificativ asupra organismului.

„Eu cred că fotbalul l-a omorât în mare parte. Nu mai avea ce să caute la Istanbul, trebuia să-și vadă de sănătate. Asta cred că i-a pus capac. Bine, sunt boli pe care doctorii pot să le explice exact. Noi n-am făcut medicina, dar eu cred că și fotbalul și ultima perioadă, cu echipa națională, și-au pus amprenta asupra bolilor pe care le avea. Eu credeam că reușește să treacă peste hopul ăsta. Un prieten mi-a zis: Să câștige ultimul meci al vieții. Era ăsta mai important decât orice, dar din păcate a pierdut ultimul meci al vieții. Ultima oară am vorbit cu el la pauza meciului Dinamo – Universitatea Craiova, 10 minute. Am mers să-l văd. Nu arăta bine. I-am zis că nu arată bine și mi-a zis că trece peste și își revine. Meciul a fost într-o joi, iar la o săptămână a fost barajul cu Turcia. Nu arăta bine, nu era momentul să tragă de el. Cine știe ce ne rezervă Dumnezeu. Dumnezeu să-l odihnească”, a spus Ioan Andone la Digi Sport.

Fostul internațional a transmis că Lucescu nu ar mai fi trebuit să continue în zona de performanță la același nivel.

„Această seară nu este bună deloc. Am venit cu el de la Hunedoara la București. Merită respectul tuturor generațiilor cu care a lucrat. A crezut în noi, niște copii din Hunedoara. Dacă nu era el să aibă curajul acesta, cel care lipsește în fotbalul ăsta, să ofere debutul unor jucători de 18, 19 ani acolo și să ajungem până pe locul 3 în campionat, să joci în cupele europene…Era pedagog, vizionar, lucra foarte mult tactic. Mereu spunea că învață fotbal cu noi. Putem povesti ore întregi. Ce om a fost… pentru noi, poate pentru alții nu. Că și la 80 de ani veneau unii și alții că doarme pe masa de masaj. N-ai ce să zici de acești oameni și de respectul față de legende, de oameni care au făcut ceva, care au crescut generații de fotbaliști. Asta este România. Ne-a obligat să mergem la școală. Fotbaliștii, pe vremea aia, nu prea făceau școală. Erau două antrenamente pe zi, mergeai acasă…Ne obliga să facem școală pentru a discuta cu oameni inteligenți, sociabili, ca jucătorii lui să intre și în alte anturaje, nu doar cu fotbaliști. Sunt multe de povesti, dar nu este momentul.”, a mai spus tehnicianul.

Unul dintre cele mai emoționante mesaje a venit din partea fostului mijlocaș italian Andrea Pirlo, care își datorează debutul în fotbalul mare antrenorului român.

Mesajul transmis de Pirlo evidențiază impactul decisiv pe care Lucescu l-a avut asupra formării sale, încă din adolescență.

Legătura dintre cei doi a început în 1995, când Andrea Pirlo a fost debutat în fotbalul profesionist la doar 16 ani de către Mircea Lucescu, pe atunci la clubul Brescia Calcio.

Decizia de a-l promova pe tânărul mijlocaș a fost una curajoasă și avea să marcheze începutul unei cariere excepționale, care avea să transforme fotbalul italian în anii următori.