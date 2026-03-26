Min. 77: Bară pentru România! Tricolorii sunt extrem de aproape de egalare prin Mihăilă. Acesta pătrunde în poziție laterală și șutează puternic, însă mingea lovește stâlpul din stânga porții apărată de Çakır.

Min. 72: O nouă intervenție salvatoare a lui Ionuț Radu. Arda Güler expediază un șut spectaculos de la marginea careului de 16 metri, însă portarul român reușește să respingă balonul în corner după un plonjon.

Min. 71: O nouă modificare în linia de mijloc a tricolorilor. Nicolae Stanciu intră în joc în locul lui Ianis Hagi, preluând totodată și banderola de căpitan al echipei.

Min. 66: Prima schimbare efectuată de selecționerul Mircea Lucescu. Răzvan Marin părăsește terenul, fiind înlocuit de Florin Tănase pentru a aduce un plus de prospețime pe faza ofensivă.

Min. 61: Ocazie mare pentru Turcia. Kenan Yıldız pătrunde în careu și expediază un șut puternic, însă balonul lovește bara transversală.

Min. 55: Replica rapidă a României. „Tricolorii” urcă cu efective mari în ofensivă, reușind să aducă cinci jucători în suprafața de pedeapsă adversă. Ianis Hagi beneficiază de o poziție favorabilă, însă șutul său lovește doar plasa laterală a porții gazdelor.

Min. 53: GOL TURCIA! Echipa gazdă deschide scorul în urma unei faze colective de excepție. Arda Güler a oferit o pasă verticală precisă în centrul careului, recepționată de Ferdi Kadıoğlu. Acesta a reușit să se desprindă de marcajul lui Man și să evite intervenția lui Rațiu, trimițând în plasă pentru 1-0.

A început repriza a doua. Cei doi selecționeri nu au efectuat nicio schimbare la pauză.

Min. 45+1: Este pauză la Istanbul.

Min. 36: O nouă șansă de gol pentru oaspeți, care își intensifică acțiunile ofensive. După o combinație rapidă de pase, Arda Güler rămâne liber în interiorul careului, dar finalizarea sa este blocată de replierea defensivă excelentă a lui Dennis Man, care deviază mingea în corner.

Min. 33: Presiune constantă a Turciei pe flancul drept al apărării noastre. Yıldız reușește să treacă de Rațiu și trimite o centrare periculoasă în fața porții, însă Radu Drăgușin intervine decisiv și respinge balonul în corner.

Min. 32: Ocazie ratată de Turcia pe contraatac. După ce Rațiu a fost deposedat la marginea terenului în încercarea de a dribla, oaspeții au declanșat un contraatac rapid. Mingea a ajuns la Arda Güler, care a finalizat cu un șut puternic cu piciorul stâng de la marginea careului de 16 metri, însă execuția mijlocașului de la Real Madrid a trecut peste poarta apărată de Ionuț Radu.

Min. 24: O nouă fază periculoasă la poarta Turciei. După o degajare lungă a lui Radu, Bîrligea scapă pe contraatac și centrează în fața porții pentru Dragomir; acesta reia în bara transversală din 6 metri, însă faza este oprită ulterior pentru o poziție de ofsaid la atacantul român.

Min. 23: România semnează cea mai importantă ocazie a partidei de până acum. Ianis Hagi expediază un șut periculos din interiorul suprafeței de pedeapsă, însă execuția este respinsă în corner de intervenția decisivă a lui Yüksek, care a deviat balonul cu capul.

Min. 19: O nouă tentativă a oaspeților: Bardakcı finalizează o acțiune pe flancul stâng cu un șut de la distanță, însă execuția este reținută fără dificultate de Ionuț Radu.

Min. 18: Primul avertisment în tabăra României. Dragomir primește cartonașul galben în urma unui fault comis asupra lui Arda Güler.

Min. 17: Turcia irosește o oportunitate prin Çalhanoğlu. Acesta a executat o lovitură liberă de la peste 25 de metri, însă șutul său a trecut pe lângă bara din dreapta porții apărate de Radu.

Min. 7: Arda Güler trece superb de Bancu, dându-i mingea printre picioare, dar apoi cade pe gazon, într-o simulare evidentă. Centralul Letexier ignoră momentul și lasă faza să curgă.

Min. 5: Servit de Man în careu, Bîrligea reușește să se întoarcă cu mingea la picior, dar este contrat exact în momentul execuției.

Partida a început.

Naționala României se confruntă astăzi, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul, cu Turcia, într-un meci decisiv din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026.

Echipa condusă de Mircea Lucescu va juca în deplasare cu Slovacia sau Kosovo în finala barajului, dacă obține victoria.

Partida va fi transmisă în direct de Prima TV, care a desemnat pentru comentariu pe Costi Mocanu și Emil Grădinescu, continuând tradiția postului de a transmite meciurile naționalei din preliminarii și Liga Națiunilor.

Drepturile de difuzare pentru meciurile României au fost împărțite între Prima TV și Antena 1, care alternează duelurile echipei naționale. Astfel, meciul următor, cu Slovacia sau Kosovo, va fi difuzat pe Antena 1.

În cazul unei înfrângeri la Istanbul, România va disputa un meci amical împotriva pierzătoarei dintre Slovacia și Kosovo. În schimb, dacă trece de Turcia, va întâlni câștigătoarea dintre cele două pentru un loc la Mondial.

Mircea Lucescu a fost nevoit să renunțe la patru fotbaliști, înaintea barajului cu Turcia. Jucătorii care nu vor fi în lotul României la Istanbul sunt

portarul Cătălin Căbuz,

fundașul central Adrian Rus,

fundașul stânga Kevin Ciubotaru,

extrema de la Rapid, Claudiu Petrila, scrie Digisport.

Potrivit FRF, echipa de start va fi aceasta:

1. Radu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 9. Bîrligea, 11. Bancu, 13. Mihăilă, 14. Hagi-cpt., 15. Burcă, 18. R. Marin, 20. Man, 21. Dragomir. Selecționer: Mircea Lucescu

Iată care este lotul României din această seară:

PORTARI

Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț RADU (7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

„Ultimele noutăți despre organizarea partidei din această seară! Organizatorii au anunțat că în stadion se vor afla cu siguranță peste 3.000 de suporteri români. Numărul acestora ar putea fi chiar dublu. Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorități în Piața Taksim – Parcul Gezi. Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul. Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliției, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri. Accesul în tribune se va face începând cu ora 17:00, cu trei ore înainte de start. În sectorul României, fanii vor găsi stegulețe cu tricolorul. La finalul partidei, suporterii din sectorul rezervat fanilor români vor fi nevoiți să mai aștepte cel puțin 45 de minute înainte de a putea părăsi stadionul. Meciul din această seară va fi acoperit de 144 de jurnaliști la masa presei și 69 de fotografi!”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a Echipei naționale de fotbal a României.

Și marea campioană a gimnasticii românești, Nadia Comăneci, le ține pumii tricolorilor în această seară. Iată ce a transmis ea astăzi.