Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, se confruntă în prezent cu probleme de sănătate și se află internat la Spitalul Universitar din București, potrivit declarațiilor făcute de apropiați.

Din fericire, se pare că starea sa nu este gravă și că urmează să fie externat în curând.

Gigi Becali a declarat pentru Digisport că i-a propus lui Mircea Lucescu să-l lase pe Gheorghe Hagi la conducerea echipei naționale, iar selecționerul nu a respins ideea.

Patronul FCSB a explicat că i-a transmis lui Lucescu că, la vârsta de 80 de ani și cu o carieră impresionantă în spate, ar trebui să se concentreze pe viața sa personală și să nu mai fie supus stresului de la stadion. Becali a precizat că Lucescu ar fi de acord să cedeze locul lui Hagi.

„Eu am vorbit cu Mircea Lucescu acum ceva timp, vreo două săptămâni, când începuse să fie cu boala. I-am zis: ‘Bă, Mircea, ești un om de prea mare calitate, ești prea om bun. Ai 80 de ani, ai și bani mulți, trăiește-ți viața!’. Mi-a zis: ‘Bă, Gigi, dacă cineva vreo să o ia, dar să fie pe mâini bune…’. Și eu i-am zis: ‘Uite, Gică!’. Cum să nu vrea? N-am vorbit cu Gică, dar Lucescu a zis: ‘Dacă Gică vrea, imediat mă retrag pentru el’. Dar le e frică și oamenilor. Nu știu ce s-a vorbit, dar eu așa i-am propus lui Lucescu”, a dezvăluit Gigi Becali pentru postul de televiziune.

Rică Răducanu, bun prieten cu Mircea Lucescu, a menționat că problemele de sănătate ale selecționerului nu sunt recente și că acesta a mai avut astfel de situații în trecut, fără a le acorda atenția necesară.

Fostul portar a explicat că, în ultimele zile, Lucescu și-a închis telefonul, după ce s-a internat în spital, subliniind că tratamentul și odihna sunt prioritare în astfel de momente.

Răducanu a adăugat că l-a mai avertizat și în trecut pe Lucescu să se retragă din antrenorat, având în vedere vârsta și istoricul medical.

„În ultimele zile nu mi-a mai răspuns la telefon, l-am mai sunat ca să aflu cum se mai simte, dar are telefonul închis. Așa e în spital, mergi să te tratezi, nu să stai pe telefon, trebuie să te odihnești. El a mai avut probleme de sănătate. Dar, nu prea le-a dat importanță și s-au agravat. I-am și zis să renunțe la stadion, are 80 de ani”, a spus Rică Răducanu.

Fostul mare portar a subliniat totodată că nu există un antrenor mai potrivit decât Mircea Lucescu pentru echipa națională, chiar dacă unii consideră că vârsta ar fi un impediment.

Rică Răducanu a precizat că selecționerul a realizat tot ce se putea cu echipa națională, în ciuda provocărilor întâmpinate la preluarea acesteia. El a menționat că, deși suporterii și opinia publică sugerează adesea că ar fi mai bine să fie înlocuit, experiența și rezultatele lui Lucescu fac imposibilă alegerea unei alternative mai bune.