În această perioadă, reprezentanții Federației Române de Fotbal (FRF) au urmărit îndeaproape evoluția stării de sănătate a lui Mircea Lucescu. Răzvan Burleanu a menționat că a discutat constant cu selecționerul și că l-a vizitat în spital, subliniind că informațiile comunicate public se bazează inclusiv pe punctul de vedere al lui Mircea Lucescu.

Oficialii FRF au confirmat că tehnicianul a beneficiat de îngrijiri medicale la cel mai înalt nivel de profesionalism, fiind tratat cu multă atenție, căldură și empatie de către cadrele medicale care l-au asistat.

„Urmărim cu foarte mare atenţie evoluţia stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat în toată această perioadă de timp constant, l-am vizitat în spital în această perioadă de timp şi pot să vă spun, aşa cum aţi văzut şi în comunicatul oficial al Federaţiei Române de Fotbal, care implicit are la bază şi punctul de vedere al domnului Lucescu, că starea lui medicală s-a îmbunătăţit. În continuare este internat în spital, nu pentru o problemă gravă, aşa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical, aşteptăm ca în zilele următoare să fie externat, după care, practic, ceea ce domnul Lucescu îşi doreşte, încă o opinie medicală în ceea ce priveşte situaţia lui. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat în această perioadă de timp şi, totodată, am simţit că a fost tratat cu foarte multă căldură şi emoţie”, a spus Burleanu.

Deși evoluția este favorabilă, Mircea Lucescu își dorește o evaluare suplimentară a stării sale de sănătate. Astfel, după externare, selecționerul intenționează să efectueze un control medical în afara țării, pentru a obține o a doua opinie de specialitate. Această evaluare internațională este programată pentru perioada imediat următoare, iar în jurul datei de 20 februarie este așteptată o concluzie clară privind situația medicală a antrenorului.

Conducerea FRF a subliniat că prioritatea absolută rămâne starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ulterior, federația își dorește ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci din cele două partide decisive care urmează să fie la cel mai înalt nivel posibil. În acest context, obiectivul FRF este ca Mircea Lucescu să conducă echipa națională în primul meci din aceste confruntări, dacă situația medicală o va permite.

„În acelaşi timp, domnul Lucescu şi familia lui îşi doresc şi un al doilea punct de vedere, o a doua opinie, de data aceasta din afara ţării. Astfel încât, în perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara ţării pentru un al doilea control medical, astfel încât undeva în jurul datei de 20 februarie să putem să ştim exact care este situaţia medicală a domnului Lucescu. Prioritatea numărul unu este starea lui medicală, după care, practic, ceea ce ne dorim ca federaţie este ca selecţionerul care va sta pe banca tehnică la primul meci din aceste două finale pe care le avem şi pe care ne dorim să fie Mircea Lucescu să fie la cel mai înalt nivel”, a mai spus Burleanu.

Întrebat despre existența unui plan alternativ pentru banca tehnică a naționalei, Răzvan Burleanu a precizat că federația este pregătită pentru orice scenariu. Totuși, orice decizie va fi luată doar după ce starea medicală a selecționerului va fi clarificată complet, atât prin evaluările medicilor din România, cât și prin confirmările venite din partea specialiștilor internaționali.

„În momentul de faţă suntem pregătiţi pentru orice scenariu. Cu siguranţă vom merge în orice direcţie abia după ce vom cunoaşte starea medicală a domnului Lucescu, pe de-o parte validată de medicii la nivel naţional şi apoi confirmată de medicii de la nivel internaţional”, a explicat președintele FRF.

Șeful FRF a evitat să discute despre posibile variante de înlocuire, considerând că un astfel de demers ar fi incorect față de selecționerul aflat în funcție. Federația Română de Fotbal a menținut constant abordarea conform căreia, atâta timp cât există un selecționer în funcție și încredere în capacitatea acestuia de a atinge obiectivele de performanță, nu se deschid discuții cu potențiali înlocuitori, cu atât mai mult într-un context medical delicat.

„Nu aş vrea să discut în momentul de faţă de variante, pentru că ar fi incorect faţă de selecţionerul în funcţie. După cum ştiţi, abordarea noastră a Federaţiei Române de Fotbal a fost că, atât timp cât avem un selecţioner pe banca tehnică şi avem toată încrederea în ceea ce înseamnă atingerea obiectivului de înaltă performanţă, ba mai mult decât atât, acum, când vorbim şi de o situaţie medicală, mi s-ar părea incorect ca să putem deschide discuţii cu un potenţial înlocuitor al domnului Lucescu”, a mai spus Burleanu.

Totodată, Răzvan Burleanu a subliniat că, din experiența sa de peste 12 ani la conducerea federației, nu a existat niciodată situația în care un antrenor român să refuze echipa națională atunci când aceasta a avut nevoie de el. În acest sens, conducerea FRF a dat asigurări că echipa națională a României va avea pe banca tehnică un selecționer capabil să o conducă spre calificarea la următorul Campionat Mondial.

„Pot să vă asigur, din toată experienţa pe care am avut-o în ultimii 12 ani, că niciodată nu am avut antrenori români care să refuze naţionala României atunci când naţionala României avea nevoie de ei. Vă asigur că echipa naţională va avea pe banca tehnică selecţionerul care să o ducă pe România la următorul Campionat Mondial”, a conchis Burleanu.

Amintim că Federația Română de Fotbal a anunțat marție oficial că Mircea Lucescu este internat pentru supraveghere medicală și urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, evoluția fiind favorabilă. Forul fotbalistic român a precizat că nu s-a pus niciodată problema transferului selecționerului către o altă unitate medicală, fie din țară, fie din străinătate.

În plan sportiv, naționala României urmează să întâlnească Turcia pe 26 martie, în primul meci din barajul de calificare pentru Campionatul Mondial, un context care face ca situația medicală a selecționerului să fie atent monitorizată de către conducerea federației.