Primăria Municipiului Constanţa informează cetăţenii despre principalele obligaţii legale ale deţinătorilor de animale de companie, conform OUG nr. 155/2001, cu modificările ulterioare, pentru a asigura siguranţa publică și bunăstarea animalelor.

Toți câinii trebuie să fie înregistrați și microcipați. Doar câinii identificați pot circula pe teritoriul României însoțiți de proprietar și cu carnet de sănătate. În cazul pierderii, microciparea facilitează contactarea proprietarului și găsirea animalului, care poate fi dus la un veterinar sau la Adăpostul public de animale abandonate Constanţa (Str. Câmpul cu Flori nr. 11).

Câinii neidentificați și neînregistrați găsiți pe domeniul public sunt considerați fără stăpân și gestionați conform legii.

Proprietarii trebuie să sterilizeze câinii de rasă comună și să declare gestațiile, fătărarea și numărul de pui către un medic veterinar autorizat. Animalele adoptate sau revendicate nu trebuie abandonate; abandonul este infracțiune și se sancționează conform legii.

Deținătorii sunt obligați să mențină curățenia în spațiile publice și în zonele comune ale imobilelor. Sunt considerate contravenții:

lăsarea liberă a câinilor în curțile comune, punând în pericol alte persoane;

neridicarea excrementelor sau a resturilor rezultate în urma hrănirii animalelor;

lipsa materialelor de curățare adecvate la plimbarea câinilor.

Respectarea acestor reguli contribuie la un mediu curat, civilizat și la siguranța animalelor și a locuitorilor Constanței.

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București organizează o campanie de sterilizare gratuită pentru pisici, cu sau fără stăpân, în perioada 7–8 februarie. Locurile sunt limitate, așa că e bine să te programezi din timp.

Campania se desfășoară cu sprijinul Asociației Sache Vet, care va aduce o clinică veterinară mobilă la șos. Olteniței nr. 169, Sector 4, București. Vor putea fi sterilizate 150 de pisici. Programările se fac la 0751 596 199.

Pisicile femele trebuie să aibă minim 6 luni.

Pisicile mascul trebuie să aibă minim 10 luni.

Nu hrăniți pisicile înainte de operație.

Fondurile campaniei provin de la Asociația Sache Vet, prin contribuțiile bucureștenilor completând Formularul 230.

Pe parcursul anului trecut, ASPA a organizat mai multe târguri de adopții de câini și pisici, care vor fi reluate în februarie.

În Ilfov, Protecția Animalelor continuă sterilizările și microcipările gratuite pentru câini cu proprietar, în mai multe localități:

20 ianuarie – Pantelimon

27 ianuarie – Voluntari

30 ianuarie – Copăceni

Pe lângă sterilizare și microcipare, câinii primesc înregistrare gratuită în RECS și carnet de sănătate gratuit.