Republica Moldova se aliniază treptat la standardele internaționale pentru protecția animalelor și siguranța oamenilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că vor intra în vigoare noi reguli, prevăzute de Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, care se aplică din septembrie 2027.

Legea stabilește reguli stricte pentru stăpânii de câini din rase considerate periculoase și interzice creșterea și reproducerea lor. Rasele vizate sunt: Akbash, Alapaha Blue Blood Bulldog, American Bandog, American Pit Bull Terrier, Bullmastiff, Bully Kutta, Campeiro Bulldog, Caucasian Shepherd Dog, Gull Dong, Wolfdog și hibrizii lup–câine.

ANSA spune că aceste măsuri ajută la protejarea animalelor și la prevenirea accidentelor sau atacurilor, deoarece unele rase au instincte agresive puternice. Legea se bazează pe Convenția europeană pentru protecția animalelor de companie și pune accent pe responsabilitatea stăpânilor, prevenirea reproducerii necontrolate și siguranța publică.

Agenția recomandă oamenilor să nu cumpere sau să înmulțească câinii din rasele menționate, pentru a evita probleme cu legea. Este mai sigur să aleagă rase care se pot integra ușor în comunitate.

Persoanele care au deja câini din aceste rase îi pot păstra, dar trebuie să îi înregistreze și să se asigure că sunt sterilizați sau castrați. Respectarea acestor reguli arată grijă față de animale și față de comunitate. ANSA se va ocupa să informeze publicul și să aplice legea.

„Lista raselor vizate include Akbash Dog (Akbash); Alapaha Blue Blood Bulldog (Bulldog Alapaha pursânge / Otto); American Bandog (Bandog / Bandog american); American Pit Bull Terrier (Pitbull terrier american); Bullmastiff (Pitbullmastiff); Bully Kutta; Campeiro Bulldog (Bulldog brazilian); Caucasian Shepherd Dog (Câine din Caucazul de Nord); Gull Dong (Gull Dog / Câine Gull); Wolfdog (Câine-lup); Wolfdog Hybrid (Hibrid lup–câine). Legea reflectă principiile Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, ratificată de Parlament prin Legea nr. 306/2024, și pune accent pe responsabilitatea deținătorilor, prevenirea reproducerii necontrolate și reducerea riscurilor pentru siguranța publică. Respectarea noilor reguli este cea mai înaltă formă de iubire față de animalul propriu și față de comunitate. ANSA va asigura informarea publicului și aplicarea prevederilor legale în limitele competențelor sale”, a informat autoritatea sanitar-veterinară.

O nouă lege pentru protecția animalelor a fost adoptată de Parlament și va schimba modul în care sunt îngrijite animalele de companie și cele fără stăpân. Legea aduce reguli clare împotriva cruzimii, prevenirea abandonului și gestionarea eficientă a animalelor fără stăpân.

Ce prevede legea? Toate animalele de companie și stăpânii lor trebuie înregistrate într-un sistem național. Se va implementa un Program Național pentru animalele fără stăpân, care include capturarea, sterilizarea, vaccinarea și microciparea lor. Vor fi create trei centre regionale pentru adăpostirea temporară a animalelor abandonate sau pierdute.

Ministerul Agriculturii va stabili politicile în domeniu. ANSA va verifica sănătatea și bunăstarea animalelor. Ministerul de Interne va preveni și sancționa cazurile de cruzime.

Deputata PAS Iulia Dascălu a spus că legea este foarte importantă pentru stoparea abuzurilor asupra animalelor și alinierea Republicii Moldova la standardele europene. Timp de peste 30 de ani, Republica Moldova nu a avut o lege clară pentru protecția animalelor, doar sancțiuni dispersate care nu rezolvau problemele. Această lege este primul pas real pentru gestionarea umană și eficientă a animalelor fără stăpân și pentru prevenirea cruzimii.

„Timp de peste 30 de ani, R. Moldova nu a avut o lege-cadru privind protecția animalelor, ci doar sancțiuni disparate care nu puteau soluționa problema în ansamblu. Acest proiect, elaborat de la zero, reprezintă un început esențial pentru a reglementa acest sector și a opri abandonul și cruzimea față de ființele necuvântătoare. Este o lege așteptată de întreaga societate, care ne va permite să gestionăm problema animalelor fără stăpân în mod uman și eficient”, a punctat Dascălu.

Legea va intra în vigoare la doi ani după publicarea în Monitorul Oficial, timp în care se vor face normele necesare și se vor aloca fondurile estimate la 30 de milioane de lei. De asemenea, adoptarea legii va permite accesarea de finanțări europene pentru modernizarea adăposturilor pentru animale.