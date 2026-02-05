Ceea ce a început ca o idee de a face procesul de angajare a meșterilor mai rapid și mai ușor, a devenit astăzi o comunitate care reunește mii de utilizatori și executanți de lucrări.

Cum a devenit Daibau cel mai bun loc pentru găsirea meșterilor în România?

Platforma Daibau, care activează în 16 țări din întreaga lume, a ajuns pe piața din România în 2020. Astăzi este considerată cea mai mare platformă de construcții de la noi și din regiune, unde poți găsi executanți de încredere.

Ceea ce a influențat cel mai mult reputația și succesul acestei platforme sunt experiențele oamenilor „obișnuiți” care, prin intermediul ei, și-au rezolvat probleme concrete: de la renovarea băii, schimbarea tâmplăriei și zugrăvit, până la proiecte mari de construcții. Meșterii au fost găsiți prin trimiterea unei cereri, proces care, în medie, a durat 3 minute. Cererea, disponibilă pe platformă, poate fi completată și trimisă de oricine, complet gratuit!

Mihai, care a găsit prin Daibau firmă pentru realizarea izolației exterioare a casei, a scris online o recenzie în care subliniază simplitatea utilizării platformei:

Pe portal am completat chestionarul, am publicat fotografii cu starea actuală a fațadei și am trimis cererea. La două zile după ce am trimis cererea, am primit pe e-mail contactele a 3 firme și am vorbit telefonic cu toate. Nu au fost deloc probleme în alegerea contractorului deoarece din ofertele primite am ales-o pe cea mai avantajoasă pentru mine. Însă, în alegerea pe care am făcut-o a contat și faptul că am văzut ce alte lucrări a mai executat firma respectivă, și asta m-a convins să o aleg. Colaborarea cu meșterul ales a fost excelentă!

Mulți utilizatori subliniază că, datorită platformei Daibau, au reușit pentru prima dată să ajungă la meșteri buni, fără pierdere de timp și nervi cu numeroase apeluri și negocieri.

Unul dintre ei este Ion, care căuta un meșter pentru turnarea unei șape umede. El menționează că meșterii contactați pe bază de recomandări nu i-au răspuns timp de 6 săptămâni, în timp ce cu ajutorul platformei Daibau a stabilit lucrarea chiar în aceeași zi.

Experiența a fost împărtășită și de Daniela, care avea nevoie de un meșter pentru pereți despărțitori:Anterior am avut experiențe proaste cu meșterii, însă cu platforma Daibau am găsit echipa ideală.

Ea adaugă: „Înainte de a folosi platforma, am angajat un meșter la recomandarea cunoscuților, iar acea persoană mi-a luat banii și nu a mai revenit niciodată la finalizarea lucrării. Pe platforma Daibau am putut citi comentarii și experiențe ale unor oameni pe care nu îi cunosc, dar care au fost sinceri în privința colaborării cu firmele.”

În acest sens:

Pe platforma Daibau toate recenziile sunt obiective!

Evaluările și comentariile despre meșteri pot fi scrise exclusiv de cei care i-au angajat prin platforma Daibau. După finalizarea lucrărilor, fiecare client are posibilitatea să evalueze meșterul și să scrie un comentariu în care să își exprime satisfacția față de rezultat. Toate evaluările și recenziile sunt transparente pe profilurile meșterilor. Prin urmare, notele sunt obiective, din sursă directă, de la oameni care au colaborat cu aceiași meșteri înaintea voastră. Tocmai această transparență este „temelia” încrederii în platforma Daibau.

Pe profilurile meșterilor de pe platforma Daibau se văd clar evaluările, recenziile și adesea fotografii ale lucrărilor anterioare. Aceste informații influențează cel mai mult decizia utilizatorilor în alegerea meșterului.

Până în prezent, pe Daibau au fost lăsate peste 33.600 de evaluări verificate de către utilizatori.

Acest avantaj a fost factorul decisiv pentru Cornel, care a găsit prin platforma Daibau meșteri pentru renovarea integrală a garsonierei:

Pe platforma Daibau îmi place opțiunea de a lăsa comentarii despre firmă. Această posibilitate a fost foarte importantă pentru mine în procesul de alegere, iar comentariul meu va fi util cuiva în viitor.

De aceeași părere este și Luca, care a angajat prin platforma Daibau meșteri pentru reparații și refacerea hidroizolației terasei blocului. El a subliniat că cel mai mult îi place secțiunea cu comentarii, unde poți trimite o evaluare pozitivă sau negativă meșterului. Luca a primit pe e-mail oferte de la trei firme și a ales-o pe cea cu cele mai bune evaluări. După cum spune, nu a regretat:

Sunt oameni seriosi. De la seful echipei, la cel care vine sa vada situatia si sa oferteze, pana la muncitorii care executa lucrarea. Toti sunt oameni cu bun simt care iti raspund la intrebari si iti vorbesc calmi.

Unul dintre comentariile frecvente ale utilizatorilor este că se simt „ca și cum ar avea un asistent” care verifică meșterii pentru ei. Daibau colaborează doar cu firme înregistrate oficial, care îndeplinesc anumite criterii. Acest control al calității oferă un plus de siguranță.

„Platforma este un lucru excelent, atât pentru meșteri, cât și pentru noi, cei care îi căutăm”, a subliniat Ana, căreia meșterii înregistrați pe Daibau i-au montat jgheaburi noi la casa familiei. Este bine cunoscut faptul că clienții mulțumiți sunt cea mai bună reclamă. Prin urmare, meșterii se vor strădui întotdeauna să ofere maximum, pentru a primi o evaluare pozitivă după finalizarea lucrărilor.

Toate prețurile lucrărilor de construcții într-un singur loc!

Un număr mare de utilizatori menționează în comentarii că un instrument extrem de util de pe platformă este Calculatorul, unde pot vedea prețurile medii ale serviciilor de construcții înainte de a trimite o cerere. Acest lucru le oferă un control mai bun asupra bugetului și îi ajută să estimeze mai ușor ce ofertă este realistă și ce se abate de la standard.

Pe platforma Daibau pot fi consultate prețuri medii pentru lucrări de construcții în peste 200 de categorii.

„Pe site-ul Daibau verificam regulat prețurile lucrărilor de construcții de care aveam nevoie, iar acum am decis și să găsesc un meșter”, a declarat Marina, care a trimis o cerere pentru o copertină din lemn.

Viața cotidiană aglomerată nu lasă mult timp pentru căutarea meșterilor. Tocmai de aceea Cosmin, care a angajat meșteri pentru consultanță, achiziție și montaj de central pe peleți, a evidențiat ca principal avantaj:

Într-un singur loc am găsit sfaturi pentru lucrarea de care aveam nevoie, un cost estimativ și meșterul. Economie de timp și o lucrare excelent realizată. Totul perfect, de la partea de consultanță până la partea de execuție. Nu s-au grăbit, totul foarte bine calculat și executat.

Găsirea ușoară a celor mai apropiați meșteri!

La alegerea unui meșter, cel mai bine este să angajezi pe cineva din apropiere, pentru a plăti mai puțin deplasarea la fața locului.

De aceea, pentru mulți utilizatori, cel mai util instrument de pe platformă este Nomenclatorul executanților, cu ajutorul căruia pot fi găsiți ușor meșterii din zonă.

Ioan, care avea nevoie urgentă de un specialist pentru verificarea unui sistem de supraveghere video, a reușit să îl găsească prin platforma Daibau. Cu această ocazie, a scris un comentariu:

La prima vizită a identificat corect problemele existente și a comandat componentele necesare. După achiziționarea pieselor a revenit și le-a montat în aceeași zi. Am beneficiat în permanență de consiliere și explicații cu privire la acțiunile întreprinse. Apreciez seriozitatea, promptitudinea și abilitățile profesionale ale executantului. Sunt mulțumit de calitatea lucrărilor efectuate. Aș recomanda fără rezerve acest executant pentru soluționarea problemelor la sisteme de supraveghere.

Platforma Daibau crește de la o zi la alta

Totuși, cea mai bună dovadă a calității sunt utilizatorii care revin. Pe Daibau se publică zilnic un număr mare de cereri, atât de la utilizatori noi, cât și de la cei vechi, care au mai căutat meșteri prin această platformă.

Liliana, care a găsit meșteri pentru montarea unui gard prin platformă, a subliniat:

Am folosit platforma Daibau pentru prima dată acum trei ani și de atunci, ori de câte ori am nevoie de un meșter, public cereri prin intermediul ei.

Și Georgian, care a angajat prin platforma Daibau un tâmplar pentru confecționare și montaj de blaturi de bucătărie, îi împărtășește opinia: „Am recomandat platforma Daibau prietenilor mei. Sunt foarte multumit de lucrare, recomand. Voi mai contacta platforma pentru lucrări de tâmplărie.”

Numărul tot mai mare de utilizatori care revin confirmă faptul că Daibau nu este doar o platformă, ci o comunitate care schimbă modul în care găsim meșteri. Și o face în bine!

Articol publicat la initiativa DaiBau.ro