Radu Miruță a declarat că, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, nu există date oficiale care să indice o retragere a trupelor americane din România, în ciuda speculațiilor apărute în spațiul public internațional. Ministrul a precizat că informațiile vehiculate despre posibile repoziționări ale forțelor SUA în Europa nu vizează în mod concret România.

În cadrul unei intervenții televizate, ministrul a explicat că mișcările de trupe observate recent sunt parte a unui proces normal de rotație, specific prezenței militare NATO.

„Pe ce se întâmplă în România, nu am astfel de indici. A fost o rotire la finalul anului trecut, dar nu există informații despre o retragere semnificativă. Pleacă unii, vin alții – o dinamică normală”, a declarat Radu Miruță.

Oficialul a subliniat la Digi 24 că militarii americani sunt în continuare prezenți la exercițiile comune desfășurate pe teritoriul României, inclusiv în poligoanele de la Smârdan și Cincu. Potrivit acestuia, cooperarea militară directă contribuie la creșterea capacității operaționale a Armatei Române și la adaptarea rapidă la tehnologiile moderne de luptă.

Radu Miruță a explicat importanța acestor exerciții comune pentru interoperabilitatea forțelor armate.

„Faptul că militarii români se antrenează cot la cot cu militari americani este extraordinar de important. Când cumpărăm tehnologie, știm deja să o folosim, pentru că ne-am antrenat cu ea”, a spus ministrul.

Radu Miruță a arătat că România și-a majorat constant bugetul alocat apărării în ultimii ani, însă rezultatele nu sunt pe măsura investițiilor, din cauza disfuncționalităților din industria națională de apărare.

Ministrul a atras atenția asupra faptului că Armata Română are fonduri și comenzi, dar nu dispune de parteneri industriali capabili să le onoreze eficient. În acest context, oficialul a descris situația drept un blocaj intern grav.

„Armata română comandă constant echipamente, tehnologie, produse. Problema este că nu are cui să dea aceste comenzi în industria națională de apărare. Ne autosabotăm”, a afirmat Radu Miruță, folosind o comparație sugestivă legată de un apartament întreținut doar parțial.

Pentru a corecta aceste disfuncționalități, ministrul a anunțat măsuri administrative ferme. Potrivit acestuia, 21 de administratori speciali au fost revocați, iar în prezent sunt în desfășurare proceduri de selecție pentru noi conduceri în 26 de companii de stat din domeniul apărării.

Radu Miruță a explicat că obiectivul principal este eficientizarea cheltuirii fondurilor și repornirea capacităților industriale interne, astfel încât România să nu depindă exclusiv de achiziții externe pentru echipamente militare esențiale.

Referindu-se la atacurile cu drone rusești din apropierea Dunării, Radu Miruță a explicat că așteptările populației sunt legitime, dar nu pot fi îndeplinite complet din punct de vedere tehnic. Ministrul a subliniat că nu există, la nivel internațional, un sistem capabil să blocheze în totalitate toate dronele ostile.

„Așteptarea oamenilor este ca orice obiect zburător care intră în spațiul aerian al României să fie oprit la graniță. E o așteptare corectă. Dar un zid anti-drone este o utopie. Nu există nici în Polonia, nici în țările nordice”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a explicat că sistemele de apărare sunt permanent adaptate, însă nu pot oferi protecție absolută. Strategia actuală vizează limitarea riscurilor și reducerea efectelor, nu eliminarea completă a amenințărilor aeriene de mică dimensiune.

Radu Miruță a precizat că autoritățile române ajustează constant poziționarea sistemelor de apărare în funcție de modul în care Federația Rusă atacă infrastructura portuară ucraineană de pe Dunăre.

„Protejăm zonele populate, mișcăm dispozitivele de la sol în funcție de ce vedem pe partea cealaltă a Dunării. Până acum, strategia a funcționat”, a spus ministrul.

De asemenea, oficialul a confirmat existența unui sistem anti-drone promis anterior, dar a explicat că acesta nu este complet operațional.

„Sistemul poate angaja ținte, dar are limitări în interconectarea cu celelalte sisteme care contribuie la detectarea dronelor”, a explicat Radu Miruță.

Radu Miruță a anunțat că Ministerul Apărării a solicitat, prin proiectul bugetului de stat pentru 2026, finanțare pentru recrutarea a 2.000 de voluntari. Ministrul a precizat că anul 2026 va fi unul de testare a atractivității acestui program, urmând ca în 2027 numărul recrutărilor să crească.

„Am făcut calculul pentru 2.000. Era între 1.000 – 2.500. În primul an facem un test să vedem care este atractibilitatea, ce învățăm din interacțiunea asta. Acum este pentru prima oară când niște oameni fac o instrucție timp de patru luni de zile, primesc casă, masă, primesc la finalul zilei 27.000 lei brut, după aceste patru luni de zile. Și primesc oportunitatea să-și continue cariera militară direct după cele patru luni”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a subliniat că, indiferent de alocările bugetare finale, încearcă să identifice soluții interne pentru finanțarea programului.

„Eu cred că va exista un interes și sunt preocupat să facem loc, chiar dacă nu primim banii ăștia de la Guvern, din alte mișcări pe care le facem în interiorul bugetului Ministerului Apărării. E mult de eficientizat”, a spus acesta.

Pentru anul 2027, Radu Miruță estimează un obiectiv de recrutare cuprins între 3.000 și 4.000 de voluntari. Ministrul a criticat promisiunile politice nerealiste și a insistat asupra necesității unei gestionări eficiente a banilor publici.