Radu Miruţă a reafirmat că sprijină ideea ca România să dezvăluie anumite date despre ajutorul oferit Ucrainei, însă doar sub forma valorii totale a contribuției, fără detalii despre echipamente sau resurse militare concrete. Ministrul Apărării a explicat că această abordare ar permite menținerea unui nivel de transparență publică, fără a afecta capacitatea de apărare a țării.

Ministrul Apărării a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, dacă mai este dispus să susţină ideea de desecretizare a informaţiilor referitoare la sprijinul pe care România l-a dat Ucrainei.

„Despre menţinerea părerii mele de a desecretiza o parte bună din ajutorul dat Ucrainei raportat ca sumă de bani, nu componentă, în continuare am aceeaşi părere, nu a fost de la ultima declaraţie până astăzi vreo şedinţă a CSAT în care să poată fi luată o astfel de decizie. Astăzi din informaţiile pe care dumneavoastră le primiţi public sunt exact în conformitate cu o decizie a CSAT luată de administraţia preşedintelui Iohannis cu cine era atunci în componenţa CSAT. Pentru ca asta să fie schimbat, ar trebui ca CSAT să ia altă decizie”, a afirmat Radu Miruţă.

Oficialul a subliniat că actualul nivel de informare publică respectă deciziile Consiliului Suprem de Apărare a Țării adoptate anterior. În lipsa unei noi hotărâri a acestei instituții, cadrul legal privind clasificarea datelor rămâne neschimbat.

Radu Miruţă a sugerat totodată că o eventuală extindere a informațiilor publice ar putea fi analizată, dar doar în limitele stabilite de structurile de securitate națională.

Ministrul Apărării a atras atenția că divulgarea componentelor concrete ale ajutorului militar ar putea avea consecințe directe asupra securității României. Radu Miruţă a explicat că publicarea unor date aparent tehnice ar putea permite deducerea capacităților reale ale Armatei Române.

El a precizat că sunt aspecte din acest ajutor a căror dezvăluire nu ajută nici societatea românească, nici Armata României.

„Vă spun că, uitându-mă în detaliu la lucrurile pe care şi dumneavoastră aţi vrea să le aflaţi cu privire la acest ajutor, sunt bucăţi care nu ajută nici societatea românească, nici strategia Armatei Române să fie dezvăluite. Nu este în regulă ca nimeni să ştie ce mai are Armata Română în depozite. E o chestie absolut strategică. Dacă se dezvoltă foarte mult cu componente individuale despre ce a fost donat de partea română, de la Armata Română, ştiindu-se preţul pentru componentele respective, se poate deduce foarte uşor ce anume s-a mai dat şi nu s-a spus. Şi asta nu este în regulă”, a explicat ministrul Apărării.

Radu Miruţă a indicat că publicarea unor informații detaliate ar putea permite inclusiv estimarea stocurilor militare disponibile în depozitele armatei. Potrivit acestuia, astfel de date reprezintă elemente sensibile în plan strategic și pot influența evaluările adversarilor potențiali.

Ministrul a insistat că protejarea acestor informații este esențială pentru menținerea capacității de reacție și pentru planificarea militară pe termen lung.

Radu Miruţă a oferit un exemplu concret în care autoritățile au decis să facă public sprijinul acordat Ucrainei, explicând că decizia a fost posibilă tocmai pentru că informațiile respective nu dezvăluiau detalii despre resursele militare românești. Ministrul a menționat contribuția financiară realizată prin intermediul NATO.

El a adăugat că acest Guvern a făcut publică contribuţia de 50 de milioane de euro care ajunge în Ucraina.

„Pe tura acestui guvern, pe semnătura şi a mea, s-a făcut public contribuţia de 50 de milioane de euro care în final ajung spre Ucraina prin buget NATO, produse din Statele Unite. Puteam să o facem şi pe aceea secretă şi să desecretizăm peste 50 de ani. Pentru că nu se putea descompune nimic ce are legătură cu depozitele din Armata Română din acea sumă de bani, am decis să o facem public şi de asta vorbim astăzi despre ea. Restul lucrurilor sunt acoperite de o decizie a CSAT, da, poate fi discutat dacă din bucata clasificată se mai pot scoate nişte lucruri. Părerea mea este că se mai pot, cum, de asemenea, părerea mea este că nu este în regulă să fie absolut toate”, a mai declarat Radu Miruţă.

Ministrul a evidențiat că exemplul contribuției financiare arată modul în care Guvernul încearcă să mențină un echilibru între transparență și siguranța operațională. În opinia sa, anumite informații pot fi făcute publice atunci când nu există riscul de a dezvălui date sensibile despre capacitățile militare ale României.

Radu Miruţă a reiterat că deciziile privind clasificarea sau declasificarea datelor legate de sprijinul acordat Ucrainei trebuie luate în continuare în cadrul CSAT, în funcție de evoluțiile contextului regional și de interesele strategice ale României.