Ucraina a convenit cu partenerii săi occidentali asupra unui mecanism de aplicare pe mai multe niveluri, în cadrul căruia încălcările persistente ale unui viitor armistițiu de către Rusia ar declanșa răspunsuri militare coordonate din partea Europei și a Statelor Unite, a raportat Financial Times marți, 3 februarie, citând persoane informate cu privire la discuții.

Potrivit raportului, cadrul a fost discutat în repetate rânduri în decembrie și ianuarie în cadrul discuțiilor dintre oficialii ucraineni, europeni și americani și are scopul de a descuraja Rusia să încalce un eventual armistițiu.

Conform propunerii, orice încălcare rusă a acordului de încetare a focului ar determina o reacție în termen de 24 de ore, începând cu un avertisment diplomatic.

Dacă încălcarea ar continua, forțele ucrainene ar fi autorizate să ia măsuri pentru a opri încălcarea, a precizat Financial Times.

Dacă ostilitățile ar persista dincolo de această etapă, planul prevede o a doua fază care implică intervenția forțelor din așa-numita „Coaliție a voinței”, care include mai mulți membri ai Uniunii Europene, precum și Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Turcia, potrivit raportului.

În cazul unei escaladări mai ample, un răspuns coordonat al unei forțe susținute de Occident, care include implicarea militară a SUA, ar fi declanșat la 72 de ore după încălcarea inițială, a afirmat Financial Times.

Raportul a mai menționat că reprezentanții de la Kiev, Moscova și Washington urmează să se întâlnească miercuri și joi la Abu Dhabi pentru discuții menite să pună capăt războiului.

Washingtonul face presiuni pentru încetarea războiului, care a provocat moartea a zeci de mii de persoane, a forțat milioane de oameni să-și părăsească locuințele și a distrus o mare parte din estul și sudul Ucrainei.

Anterior, Kremlinul a confirmat că o nouă rundă de discuții cu Ucraina și Statele Unite la Abu Dhabi privind încheierea războiului de patru ani va începe miercuri, după ce acestea au fost amânate de la sfârșitul acestei săptămâni.

Discuțiile vor avea loc cu mai puțin de două săptămâni înainte de a patra aniversare a lansării de către Moscova a ofensivei sale pe scară largă împotriva Ucrainei.

Se așteaptă ca acestea să se concentreze pe problema crucială a teritoriului, niciuna dintre părți nefiind până în prezent dispusă să facă concesii.