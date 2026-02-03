Ministrul de Externe al Estoniei, Urmas Reinsalu, avertizează că sfârșitul conflictului din Ucraina ar putea marca începutul unei noi amenințări pentru Europa. Conform oficialului estonian, Rusia ar putea redirecționa sute de mii de foști militari către statele europene, cu scopul destabilizării continentului.

„Rusia și Putin folosesc deja diferite persoane pentru a ataca societățile noastre. Dar, după pace, ne putem imagina că în Europa vor veni sute de mii de foști soldați”, a spus ministrul estonian, potrivit The Telegraph.

Potrivit lui Reinsalu, aproximativ un milion de soldați ruși sunt implicați în prezent în războiul din Ucraina.

„Cu siguranță nu vor veni cu un plan bun de a munci și de a plăti taxe. Vor veni cu intenții foarte rele. Vedem deja cum agenții speciale rusești organizează atacuri în diferite țări europene”, a mai declarat Tsahkna.

Oficialul a subliniat că Rusia deja folosește persoane și agenți pentru atacuri asupra societăților europene, iar scenariile pentru perioada post-conflict sunt îngrijorătoare.

„Sunt perfecți pentru astfel de misiuni. Au un trecut violent și sunt afectați psihic. Au ucis, au violat. Asta reprezintă un pericol foarte mare pentru securitatea Europei”, a spus ministrul

Estonia avertizează că aceste persoane, multe dintre ele cu un trecut criminal sau probleme psihice cauzate de experiențele de pe front, reprezintă un risc deosebit.

În fața acestei amenințări, Reinsalu a propus o măsură radicală: interdicție generală de intrare în spațiul Schengen pentru toți rușii care au luptat în Ucraina, inclusiv prin vize de muncă sau permise de ședere. Estonia consideră că astfel se poate preveni un flux de foști combatanți care ar putea destabiliza securitatea europeană în perioada post-conflict.