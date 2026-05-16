Întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Xi Jinping, subiect de analiză, vineri, la podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic și de Radu Coșarcă, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Invitat a fost istoricul Vlad Nistor care a vorbit despre marea rivalitate care există între Washington și Beijing, între cele mai puternice țări de pe glob.

Invitatul emisiunii a explicat că, în ciuda a ceea ce s-ar putea crede, mare parte a Chinei rămâne ancorată în comunism.

„În primul rând, ai spus (n.r.- către Dan Andronic) de China, că nu mai seamănă cu cea comunistă. Asta pe care o vedem noi. Adică nu mai seamănă China de la Beijing, dacă vrem, și mai ales China de la Shanghai.

Dar, dacă te duci în China interioară, cum mie mi s-a întâmplat, o să vezi că e o altă lume. Adică, inclusiv programele de televiziune sunt diferite. Vezi altceva la televizor în orașele astea mari și atât de cosmopolite, și cu totul altceva în micile orașe de câte șase, șapte, opt milioane de locuitori din interior. Alea sunt comune”, a afirmat Vlad Nistor.

„Controlul Partidului Comunist e fundamental asupra societății. Dovadă că cei doi președinți și delegațiile lor au avut negocieri în sediul central al Partidului Comunist chinez, nu într-una dintre instituțiile statului. Americanii consideră de multă vreme că singurul lor challenger este China”, a mai explicat invitatul emisiunii.

Americanii consideră că singurul mare rival pe care îl au sunt chinezii, nu rușii. Și a povestit o discuție pe care a avut-o la Washington: Și asta nu numai că se vede din acțiune, dar se știe pentru că o și declară. Mi s-a întâmplat să merg în mai multe rânduri la Washington din Parlamentul European, în misiune, trimis de Parlamentul European. Odată, inclusiv la Pentagon, era în 2022, cu puține zile înainte de invadarea Ucrainei de către Federația Rusă.

Și întrebați atunci, mai ales că în delegație se afla și un fost ministru de Externe polonez, întrebați mai ales de pericolul rus și de cât de important poate fi acesta pentru Europa și pentru lumea democratică în general, răspunsul a fost clar. Pe noi ne interesează China. Republica Populară China e singurul nostru challenger.

Istoricul este de părere că, în prezent, Rusia nu mai este o forță decât prin prisma armelor nucleare pe care le deține: Federația Rusă nu e o mare putere. Ceea ce parțial e adevărat. Pentru că Federația Rusă, în afară de arma nucleară, mai are un singur lucru. Resurse. Nici măcar nu e o forță militară. Nu. Dovadă că au murit mai mulți soldați ruși decât soldați și civili ucraineni la un loc, într-un război pe care ei l-au provocat. Nu, nu e măcar o forță militară, este cu siguranță prima putere nucleară a planetei. Despre asta e vorba. Și în rest nu produc nimic, de fapt.