Criza politică prelungită prin care trece România a fost subiectul central al celei mai recente ediții a podcastului Contrapunct. Dan Andronic și Radu Coșarcă l-au avut ca invitat pe liberalul și istoricul Vlad Nistor, într-o discuție difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Analiza s-a concentrat pe beneficiarii acestui blocaj și pe scenariile de guvernare care se prefigurează la orizont.

În viziunea istoricului Vlad Nistor, actualul context de incertitudine nu face decât să alimenteze formațiunile politice care s-au poziționat constant în tabăra opoziției. Acesta atrage atenția că partidele de factură populistă și micile grupări parlamentare profită de acest moment pentru a-și crește relevanța pe scena publică.

„Singurii care sunt foarte fericiți în această situație sunt cei ce reprezintă încă opoziția sau opoziția de până la alaltăieri. Partidul AUR și celelalte partide mai mititele, care astfel se văd curtate. Și care astfel își imaginează un rol mult mai important în construcția imediată a statului român și a administrației în România.

Chiar nu văd cum s-ar putea. Nu, nu este posibil în primul rând pentru că președintele Dan văd că e foarte ferm din punctul ăsta de vedere. În al doilea rând, nu este posibil pentru că asta ar însemna o reacție foarte virulentă de la, în primul rând, de la Bruxelles și nu numai de la Bruxelles”, a afirmat Vlad Nistor în cadrul podcastului.

Discuția a atins și punctul sensibil al aritmeticii parlamentare. Deși teoretic se pot închega majorități, calitatea și reziliența unui astfel de guvern sunt puse sub semnul întrebării. Vlad Nistor avertizează că o formulă de guvernare construită „la bucată”, cu ajutorul independenților sau al partidelor mici, nu ar reprezenta o soluție reală pentru problemele profunde ale țării.

„Dar, dincolo de asta, există posibilitatea teoretică a constituirii a două majorități, una în jurul PSD, cealaltă în jurul anti-PSD-ului. După toate calculele, am văzut că dacă AUR nu intră la susținători și intră tot ceilalți mai mici, independenții, se adună numărul de voturi parlamentare necesare.

Cât de sănătos e pentru democrația din România, mă întreb, pentru că un asemenea guvern nu va fi deloc un guvern stabil și nu va avea deloc o rezolvare pentru problemele actuale ale României, care sunt din ce în ce mai mari.”

Un alt punct de analiză a fost situația internă și imaginea publică a USR. Invitatul a remarcat o tendință de radicalizare în discursul public, similară cu perioade tulburi din istoria post-decembristă. Criticile la adresa USR par să se cristalizeze în jurul deciziilor trecute, care afectează acum credibilitatea partidului în negocierile actuale.

„Din nefericire, suntem din nou într-unul dintre acele momente pe care le-am mai trăit din 1995, acele radicalizări excesive. Problema e că văd că tot mai mulți comentatori, care acuză USR-ul zilele acestea de posibilitate de a se transforma într-un partid care își abandonează angajamentele. Ca să nu zic un partid trădător. Și întotdeauna argumentul pe care îl aduc este felul în care au abandonat-o pe Lasconi. Și spun, dacă ați făcut odată așa, înseamnă că puteți să o faceți oricând”, a conchis Vlad Nistor.