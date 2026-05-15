Premierul Ilie Bolojan a spus că economia și sistemul public din România au probleme mari și că țara nu mai poate continua așa fără schimbări importante. El a avertizat că, dacă nu se fac reforme, România ar putea ajunge într-o situație dificilă, asemănătoare cu cea prin care a trecut Grecia în timpul crizei Syriza.

În cadrul podcastului „HotSpot”, premierul a explicat că una dintre cele mai mari probleme este faptul că prea puțini oameni activi susțin cheltuielile statului. Premierul a spus că, între 55 și 65 de ani, doar jumătate dintre români mai lucrează, deoarece în unele domenii oamenii au fost lăsați să se pensioneze la 48, 49, 50 sau 52 de ani.

Bolojan a declarat că România trebuie să mute o parte dintre angajații care sunt prea mulți în sectorul public către economia privată și către locuri de muncă productive. El a spus că situația economică nu se poate îmbunătăți dacă nu vor exista mai mulți oameni care să lucreze în economia reală.

Bolojan a criticat și salariile foarte mari din unele instituții și companii de stat. El a spus că mulți români nu mai sunt dispuși să plătească taxe atunci când văd că există privilegii, bani cheltuiți prost și lipsă de rezultate.

Premierul a afirmat că oamenii nu pot plăti taxe cu încredere dacă au impresia că banii lor sunt risipiți. El a dat exemplul unor directori din companii sau bănci de stat care primesc salarii de 10.000 sau chiar 20.000 de euro net pe lună, deși nu au performanțe reale.

„Cum să plătească oamenii cu inima deschisă taxe și impozite dacă văd că de banii lor cineva își bate joc?”, a întrebat Bolojan.

Bolojan a vorbit și despre problemele din sistemul energetic. El a spus că accesul la rețelele mari de energie este blocat de persoane sau firme care obțin aprobări doar pentru speculă și profit, fără să facă proiecte reale. Din cauza acestui lucru, firmele serioase nu mai pot intra ușor în sistem.

Premierul a explicat că aceste probleme afectează economia și slăbesc industria românească. El a spus că producția industrială a României a scăzut față de anii 2018-2019, iar una dintre cauze ar fi costurile și blocajele din energie. Bolojan a comparat situația actuală cu perioada de criză prin care a trecut Grecia. El a spus că partidul Syriza le-a promis grecilor soluții foarte bune, dar în final a dus țara într-o situație dificilă.

În același context, premierul a criticat și PSD. El a spus că PSD vrea să participe la guvernare, dar fără să își asume responsabilitatea principală și preferă să influențeze deciziile din umbră.

„Blocăm accesul la rețelele majore de energie, permițând eliberări de avize, în mare parte speculative, care blochează accesul celor care sunt serioși numai pentru ca unii să câștige. Nu-i de mirare că dacă ne uităm la producția noastră industrială din 2018-2019 vedem o scădere și una din cauze este asta. Și în Grecia acum niște ani exista un partid, Syriza, care le-a promis grecilor că există niște soluții deosebite (…) și au dus Grecia într-o fundătură. PSD vrea să fie în guvernare, dar nu în față, ci în spate, la șurubăreală. Ori nu merge această chestiune”, a afirmat Bolojan.

Bolojan a spus că în ultimele zece luni au fost făcute schimbări importante la ANAF și în lupta împotriva evaziunii fiscale. Premierul a explicat că, atunci când a fost format guvernul, a cerut ca șeful ANAF să nu mai fie ales pe criterii politice.

El a mai spus că instituția nu mai funcționează pe grupuri de interese și că au fost oprite metodele prin care unele firme evitau plata taxelor folosind insolvențe și amânări repetate ale datoriilor. Potrivit lui, existau firme care nu plăteau aproape deloc taxe și își mutau activitatea de pe o firmă pe alta pentru a evita datoriile. El a afirmat că aceste practici au fost combătute mai dur în ultima perioadă.