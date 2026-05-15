Călin Georgescu se află printre variantele analizate de AUR pentru funcția de premier. Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru scena politică, în condițiile în care partidele își pregătesc strategiile pentru posibile schimbări de majoritate parlamentară și pentru viitoarele negocieri privind formarea guvernului.

Întrebat cine ar putea fi propunerea AUR pentru funcția de prim-ministru, Petrișor Peiu a evitat să indice un nume concret și a explicat că nu poate vorbi în numele partidului în această etapă. Senatorul a precizat că formațiunea are un mecanism intern de comunicare și decizie, iar o hotărâre oficială nu a fost încă stabilită.

Potrivit acestuia, în momentul în care partidul va decide oficial cine va fi propunerea pentru funcția de premier, numele respectiv va fi anunțat public.

Cu toate acestea, Petrișor Peiu a confirmat că Georgescu este unul dintre candidații luați în calcul pentru o eventuală nominalizare din partea AUR pentru șefia Guvernului.

„Domnul Georgescu este unul dintre candidații la nominalizarea din partea AUR pentru funcția de premier”, a afirmat acesta.

Senatorul a mai declarat că Alianța pentru Unirea Românilor ar putea colabora cu orice formațiune politică dispusă să recunoască, în opinia partidului, greșelile economice ale actualei guvernări și să susțină schimbări majore în politica economică.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a declarat că este dispus să își servească țara, însă nu în orice condiții, în contextul discuțiilor privind posibilitatea de a ocupa funcția de premier al României.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului Marius Tucă, după ce acesta l-a întrebat direct dacă ar accepta funcția de prim-ministru în actualul context politic. Georgescu a afirmat că este pregătit oricând să își servească țara, dar a evitat să confirme explicit că ar accepta postul de premier.

„Eu pot să vă spun atât. Sunt gata oricând, cum am și demonstrat, să-mi servesc țara, dar nu în orice condiții. Ce pot să spun?”, a declarat Georgescu.

Călin Georgescu a subliniat că răspunsul său nu făcea referire la o funcție anume. El a insistat că a vorbit doar despre disponibilitatea de a-și sluji țara, subliniind din nou că acest lucru nu s-ar face în orice condiții.

Fostul candidat a mai spus că nu dorește să ofere alte detalii în acest moment și că evoluțiile politice viitoare vor clarifica eventualele scenarii.

„Nu, eu am spus că nu. Eu am spus întrebarea dumneavoastră. Mare atenție, vă rog, la întrebarea dumneavoastră. Eu am răspuns așa: Sunt gata ori­când să-mi servesc țara, numai că nu în orice condiții. Asta am spus. (…) Eu am spus doar exact așa. Vom vedea cum vor sta, vom trăi și vom vedea. Mai mult de atât nu am ce să spun. Sunt gata să-mi slujesc țara, vă repet, dar nu în orice condiții”, a declarat Georgescu.

Pe de altă parte, Călin Georgescu a apreciat acțiunea politică realizată de AUR și de liderul formațiunii, George Simion, în legătură cu moțiunea de cenzură.

Georgescu a afirmat că demersul organizat de AUR a fost bine coordonat și asumat politic, apreciind în mod special rolul avut de George Simion în organizarea acțiunii.

„Felicitări. A fost un prim pas spre reconciliere națională. Apreciez demersul făcut de partidul AUR împreună cu președintele partidului, George Simion, la moțiunea de cenzură. Consider că în mod real George Simion a făcut, a organizat foarte bine această acțiune și și-au asumat-o împreună”, a declarat Georgescu.

Totodată, fostul candidat la prezidențiale a remarcat colaborarea dintre PSD și AUR în contextul moțiunii de cenzură, considerând că aceasta reprezintă un prim pas către ceea ce el a numit „reconciliere națională”.