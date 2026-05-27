EXCLUSIV. În ce sferă de influență a picat România. Victor Ciutacu: Probabil o să aflăm peste 50-100 de ani

În ce zonă de influență se regăsește România în acest moment de reconfigurare a puterii globale? Un subiect ce a fost dezbătut în cadrul celei mai recente ediții a podcastului Contrapunct, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Dan Andronic i-a avut invitați pe Mirel Curea și pe Victor Ciutacu.

Dezbaterile au pornit de la o premisă provocatoare lansată în platou, care ridică mari semne de întrebare asupra modului în care marile cancelarii definesc noile granițe geopolitice și strategice.

„Nu credeți că lumea s-a împărțit și noi am picat în partea Rusiei?”, a întrebat Dan Andronic.

Răspunsul oferit de Mirel Curea tinde să confirme o astfel de viziune îngrijorătoare, jurnalistul explicând că semnalele venite din direcția partenerilor occidentali indică o reorientare a priorităților și o concentrare strictă pe propriile arii geografice.

„Ba da, așa mi se pare. Este foarte clar. Este foarte clară delimitarea asta, cel puțin pentru mine, de când am văzut interesul american foarte sporit de a se asigura în bucata lor de lume, în emisfera lor de lume. Și că restul interesează foarte puțin. Îi interesează doar împărțeala pe care o execută cu chinezii. Că atât în momentul de față, după părerea mea, nu se poate vorbi decât de Statele Unite și de China. De nimic altceva. Ca puteri care să fie și economice, și militare totodată. Restul mai sunt unele care sunt puteri economice, alții care mai sunt puteri cum e Coreea de Nord, care zice că e putere militară, dar economic mănâncă coajă de pomi. Da, și mie mi se pare. Și mi se pare că suntem ușor între vagoane”, este de părere Mirel Curea.

La rândul său, Victor Ciutacu evidențiază lipsa unor certitudini în acest moment al istoriei, sugerând că detaliile concrete despre modul în care s-au trasat noile linii de demarcație geopolitică vor deveni publice abia peste câteva generații.

„Eu am susținut de mult chestia asta și repet, fără să mă dau un geostrateg, un geopolitician, Ca o judecată de bun-simț. Am picat iarăși de-o partea greșită. Asta-i viața. Și măcar nu știu dacă este neapărat partea greșită, de asta e altă discuție. Dar mie mi se pare că atunci când s-au întâlnit băieții, unde s-au întâlnit”, a afirmat jurnalistul.

Acesta a continuat paralelismele istorice, comparând deciziile luate la nivel înalt cu episoadele autohtone de împărțire a sferelor de control politic din perioada post-decembristă.

„Acolo, nu știu, in Alaska, unde dracu s-au întâlnit? Probabil o să aflăm peste 50 de ani, peste 100 de ani, că au tras o hartă, au dat cu pixul pe ea, cum se împărțea Bucureștiul la începutul anilor 90 pe sectoare, imediat după ce dictatorul a fugit din Comitetul Central. S-au strâns băieții acolo și trăgeau cu carioca. Asta e bucata mea, asta e bucata mea și așa mai departe. Am impresia că asta s-a petrecut și acolo. Și că noi am picat aici în toată povestea asta. Stimulăm absolut ca proști un sentiment antirusesc total contraproductiv”, a mai precizat Ciutacu.

Discuția din cadrul podcastului Contrapunct de pe canalul Hai România a atins și aspecte legate de modul în care atitudinile publice s-au schimbat în ultima vreme.