În scenariul unei agresiuni asupra Estoniei, Letoniei sau Lituaniei, răspunsul NATO ar implica inclusiv statele din sud-estul flancului estic, inclusiv România. Generalul Gheorghiță Vlad a precizat că fiecare țară are misiuni precise stabilite prin planurile regionale aprobate de alianță, astfel încât să nu apară puncte slabe în apărarea comună.

Coordonarea operațiunilor ar fi totală, iar Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) dispune de toate instrumentele necesare pentru a conduce o operațiune militară eficientă și rapidă.

„Răspunsul alianţei este foarte clar, Articolul 5 se va aplica necondiţionat, un răspuns foarte scurt, dar foarte decisiv. Alianţa, toţi membrii alianţei au toată determinarea necesară pentru a acţiona. (….) În cazul unui atac major în nord-estul flancului estic, reacția militară ar implica și statele din zona de sud-est, inclusiv România”, a explicat generalul Gheorghiță Vlad într-un interviu la TVR Info.

Deși nu toate țările NATO ar fi desfășurate în aceeași zonă, fiecare ar acționa conform planurilor regionale, asigurându-se că răspunsul alianței este echilibrat și eficient. Generalul Gheorghiță Vlad a confirmat că România ar fi prezentă pentru a sprijini un aliat atacat, subliniind determinarea NATO de a acționa unit și fără întârziere.

„Nu înseamnă că toţi membri NATO o să fie implicaţi într-o anumită parte a flancului, fiecare îşi are stabilite misiunile în conformitate cu planurile regionale pentru că nu poţi să ai doar o reacţie acolo şi să creezi un punct slab în altă parte a planului”, a mai spus șeful Statului Major al Apărării.

Armata Română își intensifică pregătirile militare, punând un accent deosebit pe instruirea rezerviștilor și a voluntarilor, conform declarațiilor șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Strategia națională se concentrează pe antrenamente în cadrul rezervei operaționale, considerate o prioritate pe termen lung pentru consolidarea capacității de apărare a țării.

Exercițiile de mobilizare și pregătire desfășurate anul trecut fac parte dintr-un plan multianual și nu reprezintă evenimente izolate, subliniind angajamentul Armatei pentru menținerea unui nivel ridicat de pregătire.

„Plusul cel mai important e că ne antrenăm pe rezerva operațională și asta este scopul principal. (…) Una peste alta consider că sunt foarte utile, o să continuăm și în anii următori cu aceste exerciții”, a explicat generalul, conform TVR Info.

Principalul obiectiv al acestor exerciții este instruirea pe rezerva operațională, iar programul este planificat să continue și în anii următori, fiind considerate extrem de utile pentru menținerea capacității de reacție.

Deși exercițiile au fost evaluate ca un succes tehnic, șeful Armatei a recunoscut că procesul de comunicare către public necesită îmbunătățiri, pentru a evita confuziile și pentru a asigura o informare clară a populației.