Exercițiile de mobilizare și pregătire a rezervei operaționale desfășurate anul trecut nu au fost un eveniment izolat, ci parte a unui plan multianual, a explicat șeful Statului Major al Apărării.

Generalul Gheorghiță Vlad a subliniat că scopul principal al acestor exerciții este instruirea pe rezerva operațională și că programul va continua și în anii următori, considerându-le foarte utile.

„Plusul cel mai important e că ne antrenăm pe rezerva operațională și asta este scopul principal. (…) Una peste alta consider că sunt foarte utile, o să continuăm și în anii următori cu aceste exerciții”, a explicat generalul, conform TVR Info.

Deși exercițiile au fost apreciate ca un succes tehnic, șeful Armatei a recunoscut că procesul de comunicare către public trebuie îmbunătățit pentru a evita confuziile și pentru a asigura o informare clară a populației.

„Minusuri au fost așa cum și dumneavoastră ați identificat cele legate de comunicare. Cred că trebuie să ne îmbunătățim mai mult comunicarea cu spațiul public”, a recunoscut acesta.

O noutate în strategia Ministerului Apărării Naționale (MApN) pentru anul 2026 este introducerea unui program dedicat tinerilor care doresc să parcurgă un stagiu militar de bază. Programul va include pregătirea militarilor voluntari în termen, continuarea instruirii militarilor rezerviști voluntari și consolidarea rezervei operaționale, conform noii legi a stagiului militar voluntar recent promulgate.

„Începând din acest an o să începem și programul de pregătire a militarilor voluntari în termen. O să continuăm cu programele de pregătire a militarilor rezerviști voluntari și implicit programele de pregătire a rezervei operaționale”, a precizat generalul.

Generalul Gheorghiță Vlad a menționat că interacțiunea cu rezerviștii a fost una pozitivă, aceștia manifestând o atitudine dezinvoltă și mândrie patriotică în cadrul pregătirilor. Participanții au considerat exercițiile o datorie de cetățean și s-au arătat entuziasmați de oportunitatea de a testa noile echipamente și uniforme intrate recent în dotarea Armatei Române.

„Marea lor majoritate a fost foarte încântată pentru desfășurarea acestei activități. Au considerat-o ca pe o datorie de cetățean al României, au venit la pregătire cu dezinvoltură”, a explicat generalul.

Noile dotări și uniforme au fost apreciate de rezerviști, oferindu-le ocazia să observe evoluțiile în materie de înzestrare și echipamente ale Armatei Române, ceea ce contribuie la creșterea gradului de pregătire și motivare a personalului. Programul de pregătire a rezervei și al voluntarilor reprezintă astfel un pas important în consolidarea capacității militare a României pe termen lung.