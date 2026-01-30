Uniunea Europeană nu poate avea niciun rol de garant sau de observator al unei eventuale încetări a focului în Ucraina, deoarece este parte implicată în conflict, a afirmat vineri viceministrul rus de Externe Alexandr Grușko.

Declarațiile au fost preluate de agenția EFE, pe fondul unor discuții intense privind posibile garanții de securitate pentru Ucraina și perspectivele unui acord de pace.

Oficialul rus a susținut că ideea unui rol al Uniunii Europene în acest proces este complet nerealistă, având în vedere experiența negativă acumulată în ultimii ani și ceea ce Moscova consideră a fi un rol subversiv jucat de UE în conflict.

Grușko a insistat că această poziție este evidentă pentru toți actorii implicați și că nu poate fi luată în calcul în mod serios.

„Să vorbim despre orice fel de rol de observator sau de garant în cazul Uniunii Europene, având în vedere experienţa catastrofală acumulată în ultimii ani şi rolul subversiv al UE, este absolut de neimaginat. Este de neimaginat şi toţi înţeleg asta”, a afirmat Alexandr Grușko, citat de agenţia Interfax.

Reacția Moscovei a venit după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că documentul privind garanțiile de securitate oferite de Statele Unite Ucrainei ar fi finalizat și pregătit pentru semnare.

Subiectul a fost abordat și la Washington, unde secretarul de stat american Marco Rubio a explicat în fața Senatului SUA că respectivele garanții ar putea include desfășurarea unor trupe europene pe teritoriul Ucrainei, fără implicarea directă a militarilor americani.

„Este destul de clar că singura garanție de securitate pe care lumea o împinge înainte este cea care implică o desfășurare de trupe europene pe teren, dar cu un sprijin american (backstop – n.red.) foarte puternic”, le-a spus Marco Rubio senatorilor americani.

Rusia a transmis însă în mod repetat că respinge categoric orice prezență a trupelor occidentale în Ucraina, argumentând că extinderea NATO spre granițele sale reprezintă una dintre cauzele principale ale războiului.

În acest context, președintele Vladimir Putin și alți oficiali ruși au acuzat statele europene care sprijină Kievul că formulează intenționat cereri considerate inacceptabile pentru Moscova, pentru a putea susține ulterior că Rusia nu dorește pacea.

Printre aceste cereri sunt menționate trimiterea de trupe europene de menținere a păcii după un eventual acord, plata unor despăgubiri de război și refuzul oricăror concesii teritoriale din partea Ucrainei.

De cealaltă parte, Volodimir Zelenski a cerut garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului NATO, fără a oferi însă detalii concrete despre conținutul documentului invocat.

Presa occidentală a relatat totuși că președintele american Donald Trump ar fi condiționat aceste garanții de retragerea completă a Ucrainei din regiunea Donbas, o cerință-cheie formulată de Moscova.