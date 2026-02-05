Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că modul în care se calculează pensiile actuale nu se schimbă și că analizele care se fac acum sunt doar tehnice. El a precizat că formula de calcul a pensiilor militarilor rămâne aceeași, dar că un grup de lucru tehnic analizează și alte aspecte.

Ministrul a explicat că există un grup de specialiști de la mai multe instituții care lucrează la Ministerul Afacerilor Interne și analizează diferite scenarii și efectele lor. A subliniat că, până acum, nu a fost luată nicio decizie politică peste aceste analize tehnice și că, după ce specialiștii vor termina evaluările, va fi luată o decizie politică.

El a mai zis că acest grup lucrează după câteva principii clare: nu se schimbă formula de calcul a pensiilor actuale, nimeni nu va fi obligat să iasă la pensie dacă nu vrea, iar autoritățile încearcă să reorganizeze sistemul astfel încât să poată crește solda.

În legătură cu vârsta de pensionare a militarilor, ministrul a explicat că există deja o lege care prevede că vârsta standard de pensionare va ajunge la 65 de ani în 2035, urmând să crească treptat în fiecare an până atunci.

„Este un grup de lucru care se desfășoară la Ministerul Afacerilor Interne unde sunt specialiști din toate instituțiile care sunt implicați. Nu a venit la nivel politic o decizie peste niște lucruri tehnice. Discuția cu domnul Predoiu este ca, la nivel tehnic oamenii să analizeze diverse scenarii cu diverse consecințe, după care se va lua o decizie politică.

Și este foarte clar și principiul de la care acest grup de lucruri lucrează. 1. că nu se schimbă modul în care se calculează pensiile actuale, nu se schimbă formula. 2. că nu vor fi forțați oameni dacă nu vor. 3. încercăm să rearanjăm piesele pe tabla de șah, astfel încât să poată fi crescută solda. Vârsta de pensionare este un proiect, în desfășurare, nu un proiect, este o lege astăzi care reglementează că vârsta de pensionare ajunge standard la 65 de ani în 2035 și crește gradual în fiecare an. Există deja astea”, a declarat oficialul român.

Miruță a fost întrebat despre plata impozitelor de către veteranii de război. El a explicat că Guvernul nu a eliminat niciun beneficiu, ci a lăsat autorităților locale libertatea de a decide dacă îl mai acordă sau nu. Ministrul a spus că Guvernul poate păstra cadrul legal care permite acordarea acestui avantaj, însă decizia finală aparține primăriilor și consiliilor locale.

În opinia sa, există o diferență importantă între veteranii care au stat mai mulți ani pe front și cei care au fost doar câteva luni, iar acest lucru ar trebui să se vadă în beneficiile primite. A precizat că Guvernul nu a eliminat beneficiul, ci doar a permis autorităților locale să aleagă dacă îl acordă sau nu. Unele consilii locale continuă să ofere acest avantaj.

Ministrul a adăugat că oamenii ar trebui să se adreseze autorităților locale deoarece ele pot decide dacă mențin sau nu beneficiul. Guvernul nu obligă autoritățile să îl acorde, ci le oferă doar posibilitatea de a alege, iar decizia ține de politica locală.