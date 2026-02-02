Pensia anticipată parțială se poate primi cu cel mult 5 ani înainte de vârsta normală de pensionare de către persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare sau care l-au depășit cu până la 8 ani. Pensia anticipată (cu penalizare) se acordă tot cu maximum 5 ani mai devreme, dar doar celor care au stagiul complet de cotizare contributiv sau l-au depășit cu cel mult 5 ani.

La calculul stagiului de cotizare pentru pensia anticipată parțială nu se iau în considerare anumite perioade, cum ar fi cele în care persoana a avut pensie de invaliditate, a urmat cursuri universitare de zi (chiar dacă au fost absolvite cu diplomă) sau a efectuat serviciul militar. Reducerea vârstei de pensionare pentru acest tip de pensie nu se poate combina cu alte reduceri prevăzute de lege.

În schimb, perioadele lucrate în grupele I și II de muncă sau în condiții speciale ori deosebite se iau în calcul la stabilirea stagiului de cotizare. Când persoana ajunge la vârsta standard de pensionare, pensia anticipată parțială se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează, prin adăugarea perioadelor care nu au fost luate inițial în considerare și a eventualelor contribuții realizate între timp, potrivit CNPP.

Pensia anticipată parțială se calculează pornind de la pensia pentru limită de vârstă, dar suma este redusă în funcție de cât de devreme ieși la pensie și de câți ani ai lucrat peste stagiul complet de cotizare. Cu cât ai mai mulți ani munciți peste acest stagiu, cu atât penalizarea este mai mică.

Astfel, dacă ai lucrat cel mult un an peste stagiul complet, pensia se reduce cu 0,50% pentru fiecare lună de anticipare; dacă ai peste un an, reducerea este de 0,45% pe lună; peste doi ani – 0,40% pe lună; peste trei ani – 0,35% pe lună; peste patru ani – 0,30% pe lună; peste cinci ani – 0,25% pe lună; peste șase ani – 0,20% pe lună; iar dacă ai între șapte și opt ani peste stagiul complet, reducerea este cea mai mică, de 0,15% pentru fiecare lună în care te pensionezi mai devreme.

Pentru înscrierea la pensia anticipată parțială este nevoie de mai multe documente, în funcție de situația fiecărei persoane. În principal, trebuie depusă o cerere de pensionare, carnetul de muncă (sau carnete speciale pentru agricultori ori membri CAP), precum și alte acte care dovedesc vechimea în muncă. Sunt necesare și actele de stare civilă – buletin sau carte de identitate, certificat de naștere și, dacă este cazul, certificat de căsătorie – în original și copie, precum și livretul militar. Dacă persoana a urmat studii universitare, se depune diploma de absolvire și o adeverință care să arate durata și perioada studiilor, precum și faptul că au fost urmate la zi, iar pentru studiile făcute în străinătate este necesară dovada recunoașterii lor de către statul român.

De asemenea, pot fi cerute adeverințe privind sporurile permanente, munca desfășurată în grupele I sau II ori în condiții speciale sau deosebite, acte pentru situații speciale prevăzute de lege și, dacă este cazul, procură pentru mandatar. Persoanele care nu mai sunt asigurate la momentul depunerii cererii trebuie să aducă dovada încetării calității de asigurat.

În plus, solicitantul trebuie să prezinte o adeverință de la angajatorul la care lucrează la data cererii, cu datele de contact ale acestuia, iar dacă lucrează la mai mulți angajatori, adeverințe de la fiecare. Dosarul de pensionare se depune personal la casa teritorială de pensii de care aparține domiciliul solicitantului, începând cu data la care sunt îndeplinite condițiile legale de pensionare.

Pensia anticipată parțială se acordă atunci când sunt îndeplinite condițiile legale, dar plata începe din momentul în care cererea este înregistrată și doar după ce persoana nu mai are calitatea de asigurat (nu mai lucrează). Pensia se plătește lunar, în funcție de alegerea pensionarului, fie prin poștă, la domiciliu, fie prin virament într-un cont bancar sau pe card, la una dintre băncile care au convenții cu CNPP.

Pensia anticipată parțială poate fi recalculată dacă apar venituri sau perioade de muncă realizate înainte de pensionare care nu au fost luate inițial în calcul ori dacă se depun documente corective care modifică datele folosite la stabilirea pensiei, iar suma recalculată se acordă din luna următoare depunerii cererii.

Pentru recalculare sunt necesare o cerere, talonul de pensie, actul de identitate și adeverințe pentru venituri, sporuri permanente sau stagii de cotizare nevalorificate, în special cele de dinainte de 1 aprilie 2001. Perioadele lucrate după acordarea pensiei anticipate parțiale se iau în calcul abia când pensia se transformă în pensie pentru limită de vârstă.

Pensia poate fi revizuită automat sau la cererea pensionarului dacă se constată diferențe între sumele plătite și cele cuvenite, iar eventualele sume se acordă sau se recuperează în limita a 3 ani de la data constatării. Plata pensiei anticipate parțiale încetează din luna următoare celei în care pensionarul decedează sau nu mai îndeplinește condițiile legale pe baza cărora a primit această pensie.