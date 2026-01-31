Un pensionar militar cu vechime completă în sistem primește în prezent 1.486 de lei, aceasta reprezentând cea mai mică pensie de serviciu brută pentru un fost militar cu vechime completă, potrivit informațiilor publicate de Știripesurse.

Pe de altă parte, cea mai mare pensie de serviciu brută plătită de MApN, excluzând pensiile foștilor magistrați militari, se ridică la 48.598 de lei, ceea ce echivalează cu aproximativ 9.500 de euro. Aceste date arată diferențe enorme între nivelul minim și cel maxim al pensiilor în sistemul militar.

„Cea mai mică pensie de serviciu brută pentru un pensionar cu vechime completă este de 1.486 lei. (…) Cea mai mare pensie de serviciu brută în plată, excluzând pensiile magistraților militari, este de 48.598 lei”, arată răspunsul trimis de Ministerul Apărării Naționale pentru sursa menționată.

Și în Ministerul Afacerilor Interne (MAI) se regăsesc discrepanțe semnificative. Cea mai mică pensie plătită de Casa de Pensii Sectorială a MAI a fost de 67 de lei, reprezentând o pensie de urmaș. În același timp, o altă pensie minimă a fost de 76 de lei, acordată unei persoane cu doar 10 luni vechime în serviciu.

„Cuantumul minim net al pensiei plătit de Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. a fost de 67 lei (reprezentând pensie de urmaș), iar cea mai mică pensie de serviciu achitată a fost de 76 lei (beneficiarul ei având o vechime în serviciu de 10 luni de zile)”, a explicat Ministerul de Interne pentru sursa menționată.

În ceea ce privește plafonul maxim, cea mai mare pensie achitată de MAI s-a ridicat la 23.767 de lei (circa 4.700 de euro), conform informațiilor transmise de minister. Datele arată astfel că inegalitățile dintre pensiile mici și cele mari sunt considerabile în ambele structuri ale sistemului de apărare și ordine publică.

Aceste diferențe subliniază problemele structurale din sistemul de pensii, unde vechimea, categoria profesională și condițiile de muncă generează discrepanțe majore. Inechitățile ridică întrebări despre echitatea sistemului și despre modul în care sunt protejați pensionarii militari și cei din MAI, în special persoanele cu vechime redusă sau urmașii decedaților.