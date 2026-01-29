Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) se aplică asupra sumei care depășește pragul de 3.000 de lei, la o cotă de 10%. De exemplu, un pensionar cu o pensie de 4.000 de lei va plăti CASS pentru 1.000 de lei, ceea ce înseamnă 100 de lei pe lună.

Există, însă, categorii de pensionari care sunt scutiți de la plata CASS, chiar dacă pensia lor depășește 3.000 de lei. Printre aceștia se numără pensionarii cu dizabilități, indiferent de tipul sau gradul dizabilității. De asemenea, bolnavii de cancer care urmează tratamente în cadrul programelor naționale de sănătate nu trebuie să plătească CASS pe întreaga durată a tratamentului sau până la remisia bolii.

În plus, bolnavii neasigurați care fac parte din alte programe naționale, precum cele pentru diabet sau boli cardiovasculare, vor continua să primească tratament și servicii medicale gratuite, fără a fi obligați să achite contribuția la sănătate.

Astfel, legea prevede scutiri pentru persoanele aflate în situații medicale speciale, asigurând accesul la servicii de sănătate fără costuri suplimentare, chiar și pentru cei cu pensii peste pragul de 3.000 de lei.

La sfârșitul lunii decembrie 2025, numărul total de pensionari din România a înregistrat o creștere ușoară, conform celor mai recente date centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). La nivel național, erau înregistrați 4.699.559 de pensionari, ceea ce reprezintă o creștere de 4.279 de persoane față de luna precedentă, evidențiind o evoluție lentă, dar constantă a acestui segment de populație. Această dinamică reflectă atât ieșirile la pensie, cât și modificările administrative operate în evidențele sistemului public.

Datele publicate de CNPP arată diferențe semnificative între tipurile de pensii, niveluri distincte ale pensiei medii și o pondere importantă a beneficiarilor proveniți din agricultură. Pensia medie la nivel național a fost de 2.778 de lei, valoare calculată pe baza tuturor categoriilor de beneficiari incluși în sistemul public de pensii. Nivelul pensiei medii rămâne un indicator relevant pentru înțelegerea puterii de cumpărare a pensionarilor, mai ales în contextul creșterii costului vieții și al ajustărilor bugetare din ultimii ani.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite tuturor beneficiarilor a ajuns, în luna decembrie, la 13,053 miliarde de lei. Această sumă reflectă efortul bugetar lunar necesar pentru plata pensiilor și evidențiază dimensiunea sistemului public de pensii din România, gestionat de Casa Națională de Pensii Publice.