Ilie Bolojan se află într-un moment politic delicat, în contextul în care Partidul Social Democrat exclude explicit posibilitatea susținerii unui guvern minoritar. Subiectul a fost discutat în interiorul PSD, în cadrul unei ședințe convocate de președintele partidului, Sorin Grindeanu, la care au participat miniștrii social-democrați din actualul Executiv.

Potrivit informațiilor obținute de la surse politice de stiripesurse.ro, discuțiile au vizat în principal bugetul de stat pentru anul 2026, cu accent pe structura cheltuielilor și pe prioritățile asumate de fiecare partid din Coaliție. În acest context, liderii PSD au transmis clar că nu iau în calcul susținerea unui cabinet minoritar, indiferent de circumstanțele politice viitoare.

Tema a devenit publică după ce premierul Ilie Bolojan a vorbit despre această posibilitate într-un interviu acordat postului RFI, pe fondul tensiunilor apărute între partenerii de guvernare.

„Într-o situație de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare, nu exclud că în perioada următoare se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră e de dorit să avem o stabilitate politică”, a spus Ilie Bolojan.

Surse politice au precizat însă că, în cazul unei ieșiri a PSD de la guvernare, actualul Cabinet ar cădea automat, neexistând o disponibilitate din partea social-democraților de a asigura un sprijin parlamentar din exterior. Aceeași poziție este împărtășită, potrivit informațiilor disponibile, și la nivelul Partidului Național Liberal, unde nu au existat discuții interne privind un asemenea scenariu.

Pe fondul acestor poziționări politice, Coaliția formată din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale se confruntă cu neînțelegeri serioase privind direcția politicilor economice. Discuțiile s-au intensificat în jurul măsurilor de relansare economică și al solicitărilor formulate de PSD în favoarea pensionarilor cu venituri mici și medii.

Social-democrații au cerut introducerea unui ajutor financiar de tip one-off și în anul 2026, solicitare care a generat reacții divergente în interiorul Coaliției. Propunerea a fost adusă în discuție încă de la începutul săptămânii, fiind susținută de argumente sociale și bugetare.

Conform datelor prezentate în negocieri, PSD propune acordarea unui sprijin diferențiat, în funcție de nivelul pensiei. Astfel, pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei ar beneficia de 800 de lei, iar pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei ar primi 600 de lei.

Pentru prima categorie, ajutorul ar urma să fie acordat în două tranșe egale de câte 500 de lei, în lunile aprilie și decembrie 2026. Numărul beneficiarilor este estimat la 1,24 milioane de persoane, cu un impact bugetar total de 1,24 miliarde de lei.

Pentru pensionarii cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei, sprijinul financiar ar urma să fie de 800 de lei, împărțit în două tranșe de câte 400 de lei, acordate în aceleași perioade ale anului. În acest caz, ar fi vorba despre 621.095 beneficiari, iar impactul bugetar este estimat la 497 de milioane de lei.

Cea de-a treia categorie vizează aproximativ 1 milion de pensionari cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei, care ar primi un ajutor de 600 de lei, în două tranșe egale de câte 300 de lei. Costul acestei măsuri este evaluat la 612 milioane de lei.

În total, potrivit surselor politice, aproximativ 2,8 milioane de pensionari ar beneficia de acest sprijin, iar impactul bugetar cumulat ar ajunge la circa 2,35 miliarde de lei.

În acest context, poziția lui Ilie Bolojan este una prudentă. Surse guvernamentale au indicat că premierul ar prefera ca eventualul ajutor one-off să fie acordat în a doua jumătate a anului 2026, după rectificarea bugetară. Concret, sprijinul ar urma să fie condiționat de evoluția veniturilor bugetare și de spațiul fiscal disponibil.

Alte surse au arătat că fondurile necesare ar putea fi identificate în bugetul Casei Naționale de Pensii Publice, care a avut un buget de aproximativ 160 de miliarde de lei. În acest context, suma solicitată de PSD nu ar reprezenta un efort major, mai ales în condițiile în care, la final de an, instituția returnează frecvent bani la bugetul de stat.

Această situație este explicată prin scăderea constantă a numărului de pensionari. Potrivit datelor prezentate de surse politice, numărul acestora a coborât de la aproximativ 5 milioane în 2016 la 4,6 milioane la finalul anului 2025, tendință care influențează direct execuția bugetară a sistemului public de pensii.