PSD a transmis miercuri, 28 ianuarie, că programul propriu de stimulare economică „este singura reformă autentică dezbătută în Coaliție” și a anunțat că va susține reforma administrației doar dacă aceasta va fi însoțită de măsurile economice propuse de social-democrați. Reprezentanții partidului au subliniat că cele două componente nu pot și nu trebuie separate.

Potrivit comunicatului oficial, PSD își afirmă decizia fermă de a sprijini în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrație doar dacă acesta va fi însoțit de măsurile PSD pentru stimularea economiei naționale.

Social-democrații consideră că programul propus în urmă cu șase luni reprezintă „singura reformă autentică dezbătută în cadrul Coaliţiei, pentru că vizează o creştere a veniturilor la bugetul de stat, nu prin majorări de taxe şi impozite, ci prin încurajarea şi dezvoltarea activităţilor economice”.

Reprezentanții PSD au mai arătat că această reformă, propusă încă din septembrie 2025, este absolut necesară și nu mai poate fi tergiversată, mai ales după măsurile de austeritate care au redus semnificativ consumul, au afectat puterea de cumpărare a cetățenilor și au încetinit ritmul de creștere economică.

Partidul a salutat consensul recent în Coaliție privind necesitatea unor măsuri de stimulare economică, dar a criticat opoziția anterioară a unor parteneri, deși, din perspectiva doctrinei lor politice, ar fi trebuit să susțină o reformă care sprijină mediul de afaceri.

Social-democrații au subliniat că, dacă programul lor economic ar fi fost implementat în ultimele șase luni, economia românească ar fi beneficiat de miliarde de euro în investiții noi și ar fi creat zeci de mii de locuri de muncă stabile și bine plătite.

În plus, ar fi oferit stimulente pentru zeci de mii de microîntreprinderi și ar fi pus bazele pentru creșterea producției naționale în sectoarele în care România depinde de importuri.

Premierul Ilie Bolojan a precizat marți, 27 ianuarie, că, până la finalul acestei săptămâni, va fi luată o decizie privind modul de promovare a proiectului de reformă a administrației publice locale și a pachetului de măsuri de relansare economică, existând opțiunea angajării răspunderii în Parlament sau a adoptării acestora prin ordonanță de urgență.

În prima ședință a Biroului Politic Național din 19 ianuarie, premierul și președinte al PNL le-a propus colegilor ca asumarea răspunderii pentru aceste măsuri să aibă loc pe 29 ianuarie, data la care se așteaptă o decizie finală.