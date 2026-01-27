Premierul Ilie Bolojan a spus marți că până la sfârșitul săptămânii se va decide dacă reforma administrației și măsurile economice vor fi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament sau prin ordonanță de urgență. El a explicat la RFI România că decizia privind modul de adoptare a celor două proiecte de lege va fi luată tot până la sfârșitul săptămânii.

Bolojan a precizat că există două variante: adoptarea prin ordonanță de urgență, care este rapidă, sau angajarea răspunderii Guvernului, care durează mai mult și poate fi contestată la Curtea Constituțională, dar evită modificările ulterioare ale Parlamentului. El a explicat că aceste legi sunt importante pentru pregătirea bugetului, pentru că România vrea să reducă deficitul sub 6,2–6,3% din PIB, așa cum și-a asumat țara în anii trecuți.

Premierul a menționat că urmărește să reducă costurile cu dobânzile, astfel încât banii să fie folosiți pentru dezvoltarea țării. De asemenea, a atras atenția că întârzierea reformei pensiilor magistraților ar putea face România să piardă peste 200 de milioane de euro din fondurile PNRR.

El a spus că, după analiză, Guvernul va alege varianta care permite adoptarea rapidă a celor două pachete de legi, care vor rămâne două proiecte separate. Unul se referă la reduceri de cheltuieli în administrație, iar celălalt la măsuri economice, care apoi vor fi puse în aplicare prin hotărâri de guvern ce stabilesc regulile pentru companii.

În cazul ordonanței de urgență, va exista câte o ordonanță pentru fiecare proiect. Dacă se va alege angajarea răspunderii, și atunci va fi câte un proiect separat pentru fiecare pachet de legi.

„Există posibilitatea angajării răspunderei sau adoptarea prin ordonanță de urgență și vom închide acest lucru până la finalul acestei săptămâni, în așa fel încât în cel mai scurt timp posibil să putem demara procedura de promovare a acestor legi. Ele sunt importante în ceea ce privește pregătirea bugetului pe anul acesta, în așa fel încât efectele lor să poată fi coantificate în buget, având în vedere că ne propunem să reducem ținta de deficit la o valoare care este peste 6%, 6,2-6,3% din PIB, un angajament pe care țara noastră și l-a luat în anii trecuți. Adoptarea prin ordonanță de urgență, dacă este posibilă, face ca legislația să apară într-un timp foarte scurt, sigur existând riscul modificării ulterioare în Parlament, partea de angajarea răspunderii evite riscul modificării ulterioare, dar este o procedură care poate să dureze 2-3 săptămâni, inclusiv o posibilă contestație la Curtea Constituțională, și vedem ce se întâmplă cu legislația legată de pensiile magistraților, unde, datorită amânărilor consecutive pe care Curtea Constituțională le-a decis, riscăm, din păcate, să pierdem cele peste 200 de milioane de euro care reprezintă jalonul din PNRR în banii pe care i-avem reținuți pentru neîndeplinirea acestei măsuri de reformă a pensiilor magistraților. În așa fel încât să avem și partea de reduceri de cheltele în administrație, dar să avem și pachetul de măsuri economice care, după apariția acestui proiect de lege, urmează să fie pus în practică printr-o serie de hotărâri de guvern care ar urma să stabilească exact regulile și condițiile pe care companiile trebuie să le respecte pentru a beneficia de aceste formule de sprijină”, a explicat oficialul român.

Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, dar recunoaște că nu este confortabil să colaborezi cu parteneri care îl atacă public. El a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare și atacurile repetate venite din partea liderilor PSD.

Bolojan a explicat că, deși colegii de coaliție îl numesc uneori „lăutar” sau „kamikaze”, el are trei priorități: ajustarea bugetară, relansarea economică și menținerea stabilității coaliției. A adăugat că nu este ușor să vezi oameni care se comportă rațional în ședințe și apoi spun lucruri total diferite în public. În această perioadă, el a încercat să nu alimenteze conflictele și să se concentreze pe problemele reale ale țării, evitând să răspundă cu aceleași atacuri.

Premierul a explicat că, dacă cineva s-ar uita doar la declarațiile publice, ar crede că între partenerii de coaliție există conflicte majore, dar realitatea ședințelor este alta. Întrebat dacă ar fi mai bine fără PSD în coaliție, Bolojan a spus că aritmetica parlamentară actuală impune această formulă pentru a avea o majoritate stabilă.

El a precizat că un guvern minoritar ar fi posibil, dar ar fi o soluție de urgență pe care personal nu o recomandă, pentru că țara are nevoie de stabilitate politică. Totodată, Bolojan a recunoscut că multe măsuri ar fi fost deja adoptate dacă toate partidele ar fi respectat protocolul coaliției și programul de guvernare.

Premierul a subliniat că problema nu este protocolul în sine, ci oamenii care trebuie să respecte acordurile. În final, el a spus că succesul depinde de responsabilitate și seriozitate.