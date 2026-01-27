Jurnalistul Dan Andronic afirmă că, analizând reacțiile apărute după episodul cu Nicușor Dan la Iași și suprapunându-le cu vizita oficială a lui Ilie Bolojan în Germania, i-a apărut suspiciunea că se pregătește o schimbare de roluri pe scena politică. El sugerează că Bolojan ar putea fi poziționat drept un posibil înlocuitor al lui Nicușor Dan și chiar ca viitor candidat la alegerile prezidențiale, fie în 2030, fie mai devreme.

În opinia sa, în jurul lui Ilie Bolojan se construiește treptat imaginea unui „salvator”, deși Andronic subliniază că acțiunile concrete ale acestuia nu justifică această etichetă. El susține că până acum nu a observat reforme reale, ci doar creșteri de taxe, modificări restrictive ale Codului Fiscal, măsuri care afectează mediul antreprenorial și reduc consumul, precum și decizii care duc la sărăcirea populației.

Andronic consideră că este posibil să fie prea devreme pentru concluzii definitive, dar instinctul său de consultant politic îl face să creadă că se conturează un nou personaj politic, prezentat public drept reformist și salvator, mai ales de către susținătorii săi. El îl descrie pe Ilie Bolojan ca pe un om rigid, inflexibil și greu de influențat de opiniile celor din jur, trăsături pe care le consideră periculoase pentru un lider politic.

”Astăzi, uitându-mă la reacțiile care au fost după toată povestea cu Nicușor Dan la Iași și văzând că Ilie Bolojan începe o vizită oficială de două zile în Germania, mi-a venit un gând. Nu care cumva Ilie Bolojan se pregătește să-l înlocuiască pe Nicușor Dan? Nu care cumva viitorul candidat la președinție în 2030 sau, de ce nu, mai devreme, va fi Ilie Bolojan? Nu știu dacă vedeți, dar i se creează o aură de salvator. Acuma, eu nu știu ce salvator e ăla care mărește TVA, dă oameni afara și face tot felul de manevre care au drept scop sărăcirea, au drept scop golirea portofelului. E puțin, poate, prea devreme să discutăm despre acest lucru, dar instinctul meu de consultant politic îmi spune că asistăm la crearea unui nou personaj politic. Un personaj care va fi prezentat ca un salvator. Un personaj care va fi și este, de fapt, dacă vă uitați la comentariile suporterilor lui, care nu sunt puțini, este deja prezentat ca fiind un reformist. Repet, eu până acum nu am văzut nicio reformă, n-am văzut decât majorări de taxe și impozite, n-am văzut decât modificarea Codului Fiscal în sensul în care devine din ce în ce mai restrictiv, din ce în ce mai împotriva spiritului antreprenorial. Am văzut măsuri care duc la reducerea consumului, am văzut declarații multe și am văzut un individ imperturbabil care merge înainte ca Mocănița, indiferent de ceea ce cred și spun cei din jurul lui. Este un om de o încăpățânare rară și, de fapt, de o inflexibilitate, că nu-i neapărat încăpățânat, cât inflexibil, iar asta este o caracteristică destul de periculoasă pentru un om politic. Inflexibilitatea presupune să nu asculți părerile celorlalți și cam asta face Ilie Bolojan. Nu-și ascultă decât părerea celuilalt, adică a lui. În momentul în care e în oglindă, cred că se simte foarte bine cu el însuși”, arată cunoscutul jurnalist.

Jurnalistul mai spune că îl urmărește atent pe Bolojan deoarece este convins că acesta acționează după un plan bine pus la punct, nu întâmplător. În acest plan ar intra și anumite poziționări externe, precum declarațiile Maiei Sandu despre Unire, relațiile acesteia cu Oradea, precum și apropierea lui Bolojan de politicienii USR, în detrimentul celor din PNL, aspecte pe care jurnalistul Dan Andronic le interpretează ca influențe ideologice clare.

Dan Andronic afirmă că, din punctul său de vedere, se pregătește terenul pentru un nou proiect prezidențial și pentru relansarea mitului „salvatorului”, subliniind însă că lucrurile pot evolua imprevizibil, așa cum se întâmplă adesea în politica românească.