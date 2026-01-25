Strategia Națională de Apărare (NDS) a Statelor Unite ale Americii pentru anul 2026, document publicat pe 24 ianuarie de Departamentul de Război al SUA, provoacă îngrijorare și dezbateri intense în capitalele europene.

Jurnalistul Dan Andronic precizează pentru EVZ că documentul marchează „sfârșitul unei ere” și începutul unei noi ordini mondiale, construită pe un „realism dur”, în care Washingtonul își redefinește fundamental rolul în arhitectura globală de securitate.

Potrivit acestuia, strategia semnată de Pete Hegseth nu este doar un plan militar, ci o declarație politică de distanțare față de rolul tradițional al SUA de garant universal al securității globale.

În viziunea expusă, „idealismul utopian” este abandonat în favoarea intereselor concrete ale poporului american, iar Europa este forțată să își confrunte vulnerabilitățile și dependențele acumulate în decenii de protecție sub umbrela nucleară americană.

Dan Andronic consideră că, din perspectiva României, documentul este profund îngrijorător. În noua doctrină, SUA nu mai joacă rolul de protector automat al tuturor aliaților, ci își condiționează sprijinul de alinierea strictă la interesele Washingtonului, definite prin principiul „America First”.

„SUA va apăra DOAR țările pe care le consideră partenere și care răspund intereselor politicii americane definită prin “America First”.”

În acest context, jurnalistul avertizează că actuala orientare politică de la București riscă să afecteze poziția României pe lista priorităților americane.

„Actuala putere Bolojan-Dan, înclinată spre interesele economice germane și franceze, sabotând pe față investițiile americane în România, ne va trimite la coada listei celor care trebuie ajutați…”

Totodată, Andronic susține că persistența unor curente ideologice și promovarea unor politicieni cu viziuni „neo-marxiste” sau „de tip soroșist” pot slăbi statutul României ca aliat strategic real al SUA.

Unul dintre cele mai surprinzătoare elemente ale strategiei este, în opinia jurnalistului, redefinirea amenințării reprezentate de Rusia. Documentul administrației Trump din 2026 descrie Moscova drept o „amenințare persistentă, dar gestionabilă”, abandonând retorica anterioară a pericolului existențial global.

Strategia subliniază diferența masivă de capacitate economică dintre Rusia și statele NATO europene, evidențiind un PIB de 26 de trilioane de dolari pentru aliații non-SUA, comparativ cu aproximativ 2 trilioane pentru Rusia. Mesajul transmis Europei este, potrivit lui Andronic, unul „brutal de pragmatic”: continentul are resursele necesare pentru a se apăra singur și trebuie să și le asume.

Noua doctrină plasează apărarea teritoriului american și a emisferei vestice pe primul loc, prin ceea ce este numit „Corolarul Trump la Doctrina Monroe”. Această schimbare presupune redirecționarea resurselor militare din Europa către securizarea granițelor SUA, combaterea narco-terorismului și protejarea unor zone strategice precum Canalul Panama sau Groenlanda.

În plan extern, China este identificată drept singurul competitor capabil să modifice echilibrul global de putere, determinând SUA să își concentreze „spada și scutul” în regiunea Indo-Pacific.

Potrivit analizei lui Dan Andronic, noua strategie promovează un model de „apărare prin descurajare” și o delegare masivă a responsabilităților către aliați. Europa este avertizată că sprijinul american pentru apărarea convențională va deveni „critic, dar mai limitat”.

Standardul impus prin Summitul de la Haga – un buget de apărare de 5% din PIB – devine noua măsură a loialității față de alianță. Această abordare transformă NATO într-un parteneriat tranzacțional, în care „aliații model” sunt cei care investesc rapid și consistent în apărare.

Documentul avertizează explicit că SUA nu vor mai compensa deficitele de securitate rezultate din „alegerile iresponsabile” ale liderilor europeni care au preferat cheltuielile sociale în detrimentul investițiilor militare.

În privința conflictului din Ucraina, strategia americană este descrisă drept „dezarmant de sinceră”: securitatea estului Europei devine, în primul rând, responsabilitatea statelor europene. Washingtonul recunoaște capacitatea industrială a Rusiei, dar consideră că leadership-ul și angajamentul trebuie să vină de la membrii europeni ai NATO.

Pentru România, acest lucru înseamnă, potrivit lui Andronic, că așteptările privind rolul dominant al SUA în regiune țin de trecut.

În analiza sa, Dan Andronic concluzionează că Europa nu mai are „luxul ambiguității”. Strategia Pentagonului pentru 2026 reprezintă un apel la mobilizare pentru americani și un ultimatum pentru aliați: trecerea de la dependență la asumarea responsabilității propriei securități.

Pentru România, mesajul este unul de „maturizare forțată”. SUA rămân „spada și scutul”, dar doar ca ultimă soluție, după ce europenii și-au epuizat propriile resurse.

În acest context, jurnalistul avertizează că Bucureștiul trebuie să decidă dacă rămâne un simplu beneficiar de securitate sau devine un partener real pentru Washington.

„România rămâne un aliat prețuit, dar i se cere să devină pentru SUA un furnizor de securitate, un partener economic, un adept al valorilor ideologice, nu doar un beneficiar.”

Textul se încheie cu o notă personală și gravă: