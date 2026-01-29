Federația SANITAS a anunțat că a avut joi o întâlnire cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul căreia a fost discutată preconizata reducere cu 10% a cheltuielilor de personal.

Reprezentanții sindicatului afirmă că au primit o garanție în proporție de 90% că unitățile sanitare publice cu paturi și serviciile publice de ambulanță vor fi exceptate de la această măsură.

La discuții au participat și reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară, precum și ai Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și ai Colegiul Medicilor din România. Ministrul a arătat că întâlnirea a fost una tehnică și aplicată, axată pe organizarea muncii în spitale, plata gărzilor și normarea personalului medical, aspecte considerate esențiale pentru funcționarea sistemului și siguranța pacienților.

Alexandru Rogobete a mai precizat că informațiile apărute în spațiul public privind tăieri salariale au fost clarificate și că nu susține reducerea salariilor personalului medical. El a subliniat că ministerul promovează plata pe performanță, corelată cu munca reală, rezultatele obținute și nivelul de responsabilitate profesională.

Ministrul Sănătății a explicat că se lucrează la o reașezare a sistemului de gărzi în trei forme distincte, respectiv gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență. Potrivit acestuia, fiecare tip de gardă ar urma să aibă mecanisme de plată diferențiate, în funcție de complexitatea activității și de nivelul de responsabilitate, astfel încât regulile să reflecte mai fidel realitatea din spitale.

Totodată, Rogobete a anunțat inițierea unui nou normativ de personal, arătând că dimensionarea resursei umane nu mai poate fi făcută exclusiv în funcție de numărul de paturi. În evaluare ar urma să fie incluse volumul de activitate, complexitatea cazurilor și tipul serviciilor medicale furnizate de fiecare unitate sanitară.

De cealaltă parte, SANITAS a transmis că președintele federației a prezentat rezultatul votului a peste 10.000 de angajați din sistemul sanitar și de asistență socială, vot care indică un risc major de declanșare a grevei.

„Preşedintele Federaţiei SANITAS a prezentat rezultatul votului celor peste 10.000 de salariaţi din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială, rezultat care duce inevitabil la grevă. Domnul Ministru Alexandru Rogobete ne-a prezentat garanţia, în procent de 90%, că unităţile sanitare publice cu paturi şi serviciile publice de ambulanţă vor fi exceptate de la reducerea preconizată, acest lucru fiind rezultatul unei lupte conjugate pentru menţinerea funcţională a sistemului”, au transmis, joi, sindicaliştii.

Sindicaliștii afirmă că negocierile vor continua până la materializarea efectivă a garanțiilor privind exceptarea spitalelor și ambulanțelor, indiferent de forma legislativă aleasă.

În același timp, aceștia avertizează că urmează discuții dificile pentru sectorul de asistență socială și că rămân pregătiți pentru acțiuni de protest, inclusiv grevă generală, dacă drepturile salariale vor fi afectate.