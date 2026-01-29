Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis pe Facebook că, în urma unei întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor centrale, ai conducerii spitalelor publice și ai organizațiilor din domeniul echipamentelor medicale, a constatat că spitalele au o nevoie majoră de tehnologie modernă. Totuși, problema nu se rezumă doar la achiziții, echipamentele devenind frecvent inutilizabile din cauza lipsei de service, mentenanță și planificare pe termen lung, ceea ce afectează siguranța pacienților și crește presiunea asupra personalului medical.

”Am avut o întâlnire aplicată cu reprezentanţi ai instituţiilor centrale, ai managementului spitalelor publice şi ai organizaţiilor de profil din domeniul echipamentelor medicale şi al finanţării. Realitatea din spitale este clară: nevoia de tehnologie modernă este mare. Dar problema nu se opreşte la achiziţie. Prea des, echipamentele ajung să nu mai fie utilizabile din lipsă de service, mentenanţă sau planificare pe termen lung. Iar costul inacţiunii se vede direct în siguranţa pacientului şi în presiunea pusă pe personalul medical”, spune ministrul Sănătăţii, pe Facebook.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că discuția nu s-a concentrat pe achizițiile propriu-zise, ci pe modul de asigurare a funcționării corecte și predictibile a echipamentelor medicale în timp. El a precizat că au fost analizate modele europene deja testate, adaptabile sistemului românesc, și a menționat utilizarea leasingului pentru anumite categorii de echipamente, ca soluție pentru înlocuirea tehnologiei vechi, planificarea bugetelor și asigurarea continuității actului medical.

”Am analizat modele care funcţionează deja în alte state europene — soluţii testate, care pot fi adaptate la sistemul nostru, fără improvizaţii. În acest context, am abordat şi posibilitatea utilizării leasingului pentru anumite categorii de echipamente medicale. O variantă care poate permite înlocuirea tehnologiei vechi, planificarea corectă a bugetelor şi continuitate în actul medical”, subliniază Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat înființarea unui grup de lucru instituțional care să analizeze opțiunile pentru modernizarea sistemului medical într-un cadru clar, tehnic și aplicat. El a subliniat că performanța nu se construiește doar prin achiziții punctuale, ci prin planificare, responsabilitate și soluții sustenabile, iar dialogul va fi transformat în măsuri concrete pentru siguranța pacienților și dezvoltarea unui sistem medical modern.