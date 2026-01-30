Indemnizațiile reprezintă forme de sprijin financiar stabilite prin acte normative distincte, care nu fac parte din mecanismul clasic al pensiilor contributive. Acestea sunt acordate pentru recunoașterea unor merite, a unor contribuții deosebite sau a unor suferințe îndurate în perioade istorice dificile.

Plata indemnizațiilor este realizată prin casele teritoriale de pensii, iar drepturile pot fi cumulative cu pensia sau pot constitui un venit distinct, în funcție de prevederile fiecărei legi. Cuantumul și condițiile de acordare diferă în funcție de categoria de beneficiari.

Potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice, în noiembrie 2025 peste 400.000 de persoane au beneficiat de pensii și indemnizații acordate în baza unor legi speciale. Cea mai numeroasă categorie a fost cea a persoanelor persecutate din motive politice în perioada regimului comunist, care au primit indemnizații conform Decretului-lege nr. 118/1990.

Indemnizațiile acordate veteranilor și invalizilor de război sunt reglementate prin Legea nr. 49/1991 și alte acte normative conexe. Aceste drepturi vizează atât sprijinul financiar lunar, cât și o serie de facilități complementare.

Beneficiari principali:

invalizi de război;

veterani de război;

văduve de război care nu s-au recăsătorit;

prizonieri de război;

persoane accidentate de război în afara serviciului ordonat.

Indemnizații și drepturi acordate:

indemnizații lunare diferențiate în funcție de gradul de invaliditate;

spor de participare pe front, compus dintr-o sumă fixă pentru primul an și sume suplimentare pentru lunile ce depășesc un an;

rente pentru veteranii decorați cu ordine și medalii, în funcție de tipul distincției.

Facilități suplimentare:

12 călătorii dus-întors sau 24 simple pe calea ferată;

transport urban gratuit;

scutiri de impozite și taxe locale;

bilete de tratament gratuite;

ajutor anual pentru chirie și utilități.

Începând cu 1 ianuarie 2023, cuantumul indemnizațiilor lunare este:

1.950 lei pentru marii mutilați și invalizii de gradul I;

1.300 lei pentru invalizii de gradul II;

1.170 lei pentru invalizii de gradul III;

780 lei pentru veteranii de război;

780 lei pentru văduvele de război nererecăsătorite.

Decretul-lege nr. 118/1990 reglementează acordarea de indemnizații persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată după 6 martie 1945, precum și celor deportate sau constituite în prizonieri.

Categorii de beneficiari:

persoane private de libertate în locuri de detenție;

persoane internate în spitale de psihiatrie;

persoane cu domiciliu obligatoriu;

persoane strămutate forțat;

persoane care au participat la acțiuni de rezistență armată;

persoane deportate în străinătate după 23 august 1944.

Drepturi acordate:

indemnizație lunară calculată în funcție de durata persecuției;

indemnizație lunară fixă pentru soțul supraviețuitor;

indemnizație lunară pentru copii, în cuantum integral sau de 50%, în funcție de situație.

Alte facilități:

asistență medicală gratuită și prioritară;

transport urban gratuit;

12 călătorii gratuite anual pe calea ferată, clasa I;

un bilet anual gratuit pentru tratament balneoclimateric;

acordarea gratuită a unui loc de veci, la cerere.

Legea nr. 8/2006 stabilește indemnizații pentru pensionarii sistemului public membri ai uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

Beneficiari:

pensionari membri ai uniunilor de creatori, calitatea fiind dovedită prin adeverință.

Uniunile recunoscute includ, printre altele:

Uniunea Scriitorilor din România;

Uniunea Artiștilor Plastici din România;

Uniunea Teatrală din România;

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

Drepturi acordate:

indemnizație de 50% din pensia titularului, fără a depăși două salarii minime brute pe țară;

actualizarea indemnizației odată cu modificarea pensiei.

Separat, Legea nr. 109/2005 acordă indemnizații artiștilor interpreți sau executanți care au activat ca liber-profesioniști între 1950 și 1999, cu condiția îndeplinirii criteriilor de vârstă, vechime și venituri.

Pe lângă indemnizațiile acordate veteranilor, persoanelor persecutate politic sau artiștilor, legislația românească prevede drepturi distincte pentru alte categorii de persoane afectate de evenimente istorice sau încadrate în regimuri speciale de muncă. Aceste indemnizații sunt reglementate prin legi separate și rămân aplicabile și în anul 2026, în forma actualizată a actelor normative.

Indemnizații pentru persoanele cu stagiu militar în perioada 1950–1961:

Legea nr. 309/2002 reglementează acordarea de indemnizații persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950–1961, precum și soțiilor supraviețuitoare ale acestora.

Categorii de beneficiari:

persoane, cetățeni români, care au efectuat stagiul militar în detașamentele de muncă din cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950–1961;

soția persoanei decedate din categoria prevăzută de lege, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Drepturi acordate:

indemnizație lunară neimpozabilă, într-un cuantum stabilit prin lege, acordată pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat;

indemnizație lunară în cuantum de 50% din dreptul care i s-ar fi cuvenit soțului, pentru soția supraviețuitoare care nu s-a recăsătorit;

asistență medicală și medicamente gratuite, atât în tratamentul ambulatoriu, cât și pe durata spitalizării.

Legea nr. 341/2004, cunoscută drept Legea recunoștinței, stabilește indemnizații reparatorii și de gratitudine pentru persoanele care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, precum și pentru urmașii celor decedați.

Categorii de beneficiari și drepturi:

Urmașii eroilor-martiri, respectiv soțul supraviețuitor, părinții și copiii acestora, beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie calculată pe baza coeficienților de multiplicare aplicați asupra câștigului salarial mediu brut:

coeficient 1,10 pentru soțul supraviețuitor;

coeficient 1,10 pentru părinți;

coeficient 1,10 pentru copii până la majorat sau până la finalizarea studiilor, fără a depăși vârsta de 26 de ani;

coeficient 0,50 pentru copiii care au depășit vârsta de 26 de ani.

Luptătorii răniți în Revoluția din Decembrie 1989 beneficiază de indemnizație lunară reparatorie, diferențiată astfel:

coeficient 2,00 pentru marii mutilați;

coeficient 1,75 pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

coeficient 1,50 pentru gradul II de invaliditate;

coeficient 1,25 pentru gradul III de invaliditate;

coeficient 1,10 pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.

Marii mutilați și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate primesc, suplimentar, o indemnizație de îngrijire, calculată prin aplicarea coeficientului 0,50 asupra câștigului salarial mediu brut.

Luptătorii reținuți beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie calculată cu coeficientul 1,10.

Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de o indemnizație lunară de gratitudine, calculată cu coeficientul 1,10.

Aceeași lege prevede drepturi și pentru persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, precum și pentru urmașii acestora.

Beneficiari și drepturi:

persoanele care au avut de suferit în urma revoltei beneficiază de o indemnizație lunară de gratitudine, calculată cu coeficientul 1,10;

soțul supraviețuitor al unei persoane afectate beneficiază de o indemnizație lunară de gratitudine, calculată cu același coeficient;

Urmașii persoanelor decedate beneficiază de indemnizații lunare reparatorii, calculate astfel:

coeficient 1,10 pentru soțul supraviețuitor;

coeficient 1,10 pentru părinți;

coeficient 1,10 pentru copii până la majorat sau până la finalizarea studiilor, fără a depăși 26 de ani;

coeficient 0,50 pentru copiii peste vârsta de 26 de ani.

Toate indemnizațiile stabilite prin legi cu caracter special se acordă și în anul 2026, în măsura în care sunt reglementate de acte normative aflate în vigoare, aplicate cu modificările și completările adoptate ulterior.