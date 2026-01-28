Instanța de contencios administrativ a Curții de Apel București a admis cererea formulată de Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale și a stabilit că statul are obligația de a-i achita sumele aferente indemnizației de fost șef al statului pentru perioada 23 martie 2022 – 31 iulie 2025.

Suma totală stabilită de instanță se ridică la 754.234,84 lei, la care se adaugă cheltuieli de judecată în cuantum de 17.648 lei.

Potrivit minutei instanței:

„Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 şi adresa SG 6462/26.05.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 754.234,84 lei reprezentând indemnizaţia lunară netă acordată persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român aferentă perioadei 23.03.2022- 31.07.2025. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 17.648 lei”.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea. În baza acestei hotărâri, fostul președinte a pierdut beneficiile prevăzute de lege pentru foștii șefi de stat, printre care indemnizația lunară în cuantum de 75% din indemnizația președintelui României în funcție, precum și dreptul de a utiliza o locuință de protocol.

Ca urmare, Administrația Prezidențială a emis Ordinul nr. 55/2022 și alte acte administrative prin care aceste drepturi au fost retrase.

Traian Băsescu a contestat ulterior cadrul legal în baza căruia i-au fost retrase privilegiile, ridicând o excepție de neconstituționalitate. Demersul a fost făcut într-un proces deschis împotriva Serviciului de Protecție și Pază, prin care solicita suspendarea obligației de a elibera imobilul de protocol din strada Gogol, pus la dispoziție în calitate de fost șef al statului.

La 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a României a decis, cu unanimitate de voturi, că legea care permitea retragerea beneficiilor foștilor șefi de stat în cazul colaborării cu Securitatea este neconstituțională. Judecătorii CCR au reținut că actul normativ contravine principiului legalității consacrat de Constituție.

Această hotărâre a CCR a produs efecte directe asupra situației juridice a lui Traian Băsescu și a deschis calea pentru recuperarea drepturilor financiare aferente perioadei în care indemnizația nu a fost plătită.

Ce urmează

Deși decizia Curții de Apel București îi este favorabilă fostului președinte, Administrația Prezidențială are posibilitatea de a o contesta. În cazul în care hotărârea va rămâne definitivă, statul va fi obligat să achite integral suma stabilită de instanță, inclusiv cheltuielile de judecată.