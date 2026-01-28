Social-democrații își doresc ca Guvernul să includă în proiectul de buget pentru acest an acordarea unor ajutoare financiare pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu pensii mai mici de 3.000 de lei. Sumele propuse ar urma să fie cuprinse între 600 și 1.000 de lei și să fie plătite în două tranșe de-a lungul anului.

Surse din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) au precizat că există trei variante de ajutoare financiare în discuție, potrivit Digi24:

600 de lei pentru pensionarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei, pentru circa un milion de beneficiari, în două tranșe de câte 300 de lei în aprilie și decembrie;

800 de lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei, pentru aproximativ 621.000 de pensionari, în două tranșe de câte 400 de lei;

000 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei, pentru circa 1,24 milioane de beneficiari, tot în două tranșe.

Impactul bugetar estimat al măsurii ar fi de 2,35 miliarde de lei, însă rămâne de stabilit dacă propunerea va fi acceptată în interiorul Coaliției de guvernare și dacă bugetul din acest an va putea susține aceste ajutoare.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat astăzi, înainte de a participa la o ședință cu Sorin Grindeanu și ceilalți miniștri PSD pe tema bugetului, că deși înțelege nevoia de economii la buget, este importantă și solidaritatea socială și compensarea anumitor categorii vulnerabile.

Oficialul a subliniat că propunerea social-democraților urmărește să sprijine pensionarii cu venituri mai mici și să reducă impactul economic asupra acestora.

„Înțelegem nevoia economiilor la buget, dar înțelegem și nevoia de solidaritate socială și nevoia de a compensa anumite categorii sociale”, a spus Florin Manole azi, 28 ianuarie.

În prezent, discuțiile continuă în interiorul partidului și al Coaliției pentru a decide forma finală a măsurii și modalitatea de implementare.

Despre acest subiect, ministrul Muncii a vorbit și duminică, într-o intervenție la România TV.

Este posibil ca banii să fie acordați în două tranșe, de Paște și de Crăciun. Totuși, deocamdată nu este nimic bătut în cuie și rămâne să vedem care va fi decizia finală a autorităților.