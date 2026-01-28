Florin Manole a arătat că autoritățile sunt conștiente de necesitatea realizării de economii la buget și că se depun eforturi în acest sens, însă a subliniat importanța solidarității sociale și a compensării anumitor categorii de cetățeni.

În acest context, ministrul a făcut referire la înghețarea alocațiilor și a evidențiat situația copiilor cu dizabilități, care beneficiază de ajutoare sociale aflate la un nivel foarte redus. El a apreciat că suma de 80 de lei pe lună este una foarte mică pentru orice persoană și a indicat această situație drept unul dintre cele mai relevante exemple care ar necesita o corecție prin majorare.

Declarațiile ministrului Muncii au fost făcute la Palatul Parlamentului, în contextul în care Partidul Social Democrat se află în plin proces de analiză a bugetului pentru anul 2026. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a convocat miniștrii social-democrați la o ședință dedicată acestui subiect, în cadrul căreia sunt discutate atât construcția bugetară, cât și propunerile pe care miniștrii urmează să le înainteze.

„Înţelegem nevoia economiilor la buget, facem tot ce putem în legătură cu acest subiect, însă, în acelaşi timp, înţelegem şi nevoia de solidaritate socială şi de a compensa anumite categorii de cetăţeni, cum sunt copiii cu dizabilităţi, apropo de îngheţarea alocaţiilor. Copiii cu dizabilităţi primesc nişte beneficii sociale care sunt la un nivel extraordinar de mic, 80 de lei minim per persoană pe lună. Cred că 80 de lei nu pare o sumă mare pentru nicio persoană. Acolo, de exemplu, credem că e nevoie de o creştere. Dar este doar unul dintre exemple, cel mai relevant”, a declarat Florin Manole.

Amintim că Guvernul a decis majorarea alocațiilor zilnice de hrană pentru copiii, persoanele adulte vulnerabile și vârstnicii aflați în sistemul de asistență socială. Măsura a fost adoptată printr-o hotărâre de guvern publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare începând cu data de 1 februarie 2026.

Prin aceeași hotărâre, Executivul a stabilit și actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, în contextul creșterii alocațiilor de hrană aplicabile atât instituțiilor publice, cât și celor private din domeniul asistenței sociale.

Începând cu data intrării în vigoare a măsurii, toate categoriile de beneficiari din sistemul de asistență socială vor primi o alocație minimă de hrană în valoare de 32 de lei pe zi. Această alocație se va aplica copiilor din centrele de zi publice și din casele de tip familial, precum și tinerilor și copiilor aflați în servicii rezidențiale supuse măsurilor speciale de protecție.

De asemenea, vor beneficia de această alocație mamele găzduite în centre maternale, persoanele adulte asistate în centre sociale, adulții cu dizabilități integrați în sistemul de protecție socială, precum și vârstnicii care se află în instituții publice sau private.

Nivelul de 32 de lei pe zi a fost stabilit ca sumă minimă necesară pentru asigurarea hranei zilnice în cadrul tuturor serviciilor sociale din sistemul de asistență socială.