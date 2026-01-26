Din cuprinsul articolului Alocațiile zilnice de hrană pentru persoanele vulnerabile și vârstnici, majorate de Guvern

Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care alocațiile zilnice de hrană în sistemul de asistență socială vor crește, iar standardele de cost pentru serviciile sociale vor fi actualizate. Măsura, publicată în Monitorul Oficial, va intra în vigoare începând cu 1 februarie 2026.

Începând cu această dată, toate categoriile de beneficiari din instituțiile publice și private vor primi o alocație minimă de hrană de 32 de lei pe zi. Aceasta include:

copiii din centrele de zi publice și casele de tip familial;

tinerii și copiii aflați în servicii rezidențiale sub măsuri speciale de protecție;

mamele aflate în centre maternale;

persoanele adulte asistate în centre sociale;

adulții cu dizabilități integrați în sistemul de protecție;

vârstnicii din instituții publice sau private.

Această sumă reprezintă nivelul minim necesar pentru asigurarea hranei zilnice în toate serviciile sociale.

Standardele de cost, adaptate la realitatea economică

Hotărârea introduce și noi standarde de cost pentru serviciile sociale, înlocuind reglementările anterioare. Acestea stabilesc sumele maxime pe care statul le poate aloca anual pentru fiecare beneficiar, în funcție de tipul serviciului.

Astfel, costurile pot ajunge la:

peste 80.000 de lei pe an pentru copiii din case de tip familial;

peste 120.000 de lei pentru copiii cu dizabilități în servicii rezidențiale;

între 37.000 și peste 100.000 de lei pentru persoanele vârstnice, în funcție de gradul de dependență;

între 56.000 și peste 116.000 de lei pentru adulții cu dizabilități, în funcție de tipul centrului și nivelul de suport.

Prin adoptarea acestor noi standarde, este abrogată o hotărâre din 2014 care reglementa alocațiile zilnice pentru adulți, realizându-se astfel o uniformizare a sistemului și alinierea la costurile actuale.

Guvernul justifică măsura prin creșterea prețurilor la alimente și servicii și prin necesitatea asigurării unui nivel minim decent de hrană pentru persoanele vulnerabile.

Anterior, ministrul Muncii, Florin Manole, explica pe pagina sa de Facebook că actualizarea alocațiilor de hrană și a standardelor de cost pentru serviciile sociale reprezintă o măsură necesară pentru a susține persoanele vulnerabile care depind zilnic de ajutorul statului. El a explicat că, din 2022, aceste alocații nu s-au modificat, în timp ce costul vieții a continuat să crească, iar nivelul anterior era insuficient pentru copii, persoanele cu dizabilități și vârstnicii aflați în dificultate.