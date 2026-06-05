Data la care intră alocațiile pe card. ANPIS a anunțat calendarul complet al plăților în luna iunie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat calendarul plăților pentru principalele beneficii sociale aferente lunii mai. Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor în data de 8 iunie 2026.

Potrivit instituției, luni, 8 iunie, vor fi efectuate plățile pentru alocația de stat destinată unui număr de peste 3,5 milioane de copii. Tot în aceeași zi vor fi virate indemnizațiile pentru creșterea copilului către aproximativ 147.000 de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copiilor.

De asemenea, stimulentul de inserție va ajunge în conturile a peste 71.000 de părinți care au ales să revină la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului.

Pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe în data de 10 iunie 2026, prin intermediul oficiilor poștale.

„Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poştal, distribuirea sumelor va începe în data de 10 iunie 2026, prin intermediul oficiilor poştale”, a transmis instituția într-un comunicat.

ANPIS a precizat și calendarul plăților pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, drepturile aferente celor aproximativ 930.000 de beneficiari vor fi virate în conturile bancare în data de 15 iunie 2026. În cazul plăților prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe din 18 iunie 2026.

În ceea ce privește celelalte beneficii de asistență socială, sumele necesare pentru plata alocației lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, a alocației de plasament, a indemnizației lunare de hrană pentru persoanele bolnave de TBC și a venitului minim de incluziune vor fi virate de ANPIS prin agențiile teritoriale începând cu 19 iunie 2026.

„Sumele necesare pentru plata celorlalte beneficii de asistenţă socială (alocaţia lunară de hrană pentru HIV/SIDA, alocaţia de plasament, indemnizaţia lunară de hrană pentru TBC, venitul minim de incluziune) vor fi virate de ANPIS prin agenţiile teritoriale începând cu 19 iunie 2026”, a transmis instituția.

Conform datelor centralizate de instituție, aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază în prezent, la nivel național, de prestații de asistență socială.

Volumul total al plăților efectuate se ridică la aproape 3 miliarde de lei, reprezentând o intervenție financiară majoră care contribuie, în fiecare lună, la susținerea veniturilor familiilor, copiilor și persoanelor vulnerabile din întreaga țară.