Reglementările privind valabilitatea permisului diferă semnificativ în Europa. În Germania, permisul de conducere este valabil pe viață, fără nicio verificare medicală obligatorie, indiferent de vârstă.

În schimb, în Elveția, șoferii trebuie să efectueze un control medical o dată la doi ani începând cu vârsta de 75 de ani, iar în Italia permisul se reînnoiește periodic încă de la 50 de ani, cu verificări tot mai dese după 70 de ani.

Aceste diferențe alimentează dezbaterea despre siguranța rutieră și despre riscurile menținerii unui sistem fără evaluări obligatorii, potrivit Inside Digital.

Presiunea asupra autorităților vine și din datele oficiale. Potrivit statisticilor, atunci când sunt implicați într-un accident rutier, șoferii vârstnici poartă vina în peste două treimi dintre cazuri, iar în rândul celor de peste 75 de ani proporția ajunge la aproximativ 75%.

Aceste cifre sunt invocate tot mai des de cei care susțin introducerea unui așa-numit „TÜV al permisului”, inspirat din verificările tehnice periodice ale autovehiculelor.

O propunere de reformă la nivelul Uniunii Europene, care ar fi introdus teste de sănătate pentru șoferii vârstnici, a fost respinsă în 2024 de Parlamentul European. În lipsa unei decizii comune, fiecare stat rămâne liber să își stabilească propriile reguli.

În Germania, ministrul transporturilor Volker Wissing a exclus categoric introducerea unor teste obligatorii, în ciuda dezbaterii publice tot mai intense.

Percepția publică pare să încline spre ideea unor evaluări. Un sondaj realizat de institutul Forsa, la comanda Asociația TÜV, arată că majoritatea respondenților consideră că aptitudinile de condus scad odată cu vârsta.

Totuși, soluția propusă de TÜV nu vizează retragerea automată a permisului, ci introducerea unor „curse de feedback” obligatorii de la 75 de ani, în care un instructor auto oferă evaluări și recomandări, fără sancțiuni directe.

În ciuda riscurilor invocate, datele arată că seniorii sunt implicați mai rar în accidente decât șoferii tineri, raportat la ponderea lor în populație. Pentru mulți vârstnici, în special din mediul rural, mașina nu este un lux, ci o necesitate.

În acest context, organizații precum ADAC, școlile de șoferi și TÜV oferă deja cursuri de siguranță și antrenamente dedicate seniorilor, ca alternativă la măsuri restrictive dure.