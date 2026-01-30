REBU a anunțat că, începând cu 1 februarie 2026, va înceta colectarea și transportul deșeurilor de la agenții economici și asociațiile de proprietari din Sectorul 6 al Capitalei.

Măsura survine unei notificări primite din partea Primăriei Sectorului 6, care solicită companiei să rezilieze contractele încheiate cu utilizatorii din acest sector.

Societatea a precizat că decizia nu îi aparține și că suspendarea serviciilor reprezintă o obligație impusă prin act administrativ, pe care REBU trebuie să o respecte.

„REBU reamintește clienților că decizia nu aparține societății, iar încetarea prestării serviciilor de salubritate către agenții economici și asociațiile de proprietari din sectorul 6 constituie o obligație impusă prin act administrativ, pe care REBU este obligată să o respecte”, a transmis compania, într-un comunicat oficial.

Reprezentanții companiei au explicat că toate contractele aflate în vigoare vor produce efecte până la data de 31 ianuarie, iar din 1 februarie acestea vor înceta automat.

Pentru informații legate de noul operator de salubritate sau despre modalitățile de asigurare a continuității serviciului, clienții trebuie să se adreseze Administrației Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, aflată în subordinea Primăriei.

REBU a mai subliniat că, deși serviciile din Sectorul 6 vor fi suspendate, societatea va continua să își desfășoare activitatea în celelalte zone în care este prezentă, menținând standardele de promptitudine și seriozitate pentru care a fost recunoscută de-a lungul decadelor.

Compania a mulțumit clienților pentru sprijinul acordat și pentru încrederea în activitatea sa, pe care o consideră esențială în menținerea unui oraș curat.

Societatea REBU SA, înființată în 1997, a explicat că respectă un sistem de management integrat al deșeurilor, conform standardelor europene, activând în principal în zona de sud a României.

De asemenea, compania face parte din RER Ecologic Group, un grup german creat în 1994 de concernul RWE, care operează în domeniul salubrității, al reciclării și al recuperării ecologice.

Grupul mai include firmele RETIM, RERVEST, RER Sud și RER DATA și numără aproximativ 2.600 de angajați.

Reprezentanții REBU au reiterat că decizia de a suspenda colectarea în Sectorul 6 nu a fost luată de companie, ci reprezintă o obligație legală impusă prin notificarea primită de la Primărie.

Compania continuă să sublinieze angajamentul față de calitatea serviciilor oferite și speră ca tranzitia către noul operator să se realizeze fără perturbări majore pentru locuitori și agenții economici afectați.