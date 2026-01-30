Comisia Europeană a decis să trimită scrisori de punere în întârziere către 23 de state membre, printre care și România, pentru necomunicarea transpunerii complete a Directivei (UE) 2023/2225 privind contractele de credit de consum.

Această directivă are ca obiectiv consolidarea protecției consumatorilor pe piața creditelor, prin reguli mai clare de transparență și echitate aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Termenul-limită pentru transpunerea directivei în legislația națională a fost 20 noiembrie 2025. Până în prezent, statele vizate nu au notificat Comisia Europeană cu privire la transpunerea completă a prevederilor, ceea ce a determinat declanșarea procedurii de infringement.

Odată cu trimiterea scrisorii de punere în întârziere, statele au la dispoziție un termen de două luni pentru a răspunde și pentru a transmite informațiile solicitate.

În paralel, Comisia Europeană a inițiat o a doua procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor față de 21 de state membre, inclusiv România, pentru netranspunerea completă a Directivei (UE) 2023/2673 privind contractele de servicii financiare încheiate la distanță. Această directivă stabilește norme suplimentare de protecție pentru consumatorii care achiziționează servicii financiare prin telefon sau online.

Printre elementele-cheie ale directivei se numără introducerea unui mecanism simplificat de retragere din contract, cunoscut drept „butonul de retragere”, care permite consumatorilor să renunțe la un contract cu un singur clic. Statele membre aveau obligația de a transpune această directivă în legislația națională până la 19 decembrie 2025.

Și în acest caz, lipsa notificării privind transpunerea completă a determinat Comisia să trimită scrisori de punere în întârziere. Procedura este similară, iar statele vizate trebuie să transmită un răspuns în termen de două luni.

Dacă răspunsurile transmise de statele membre nu sunt considerate satisfăcătoare sau dacă lipsesc în continuare notificările privind transpunerea completă a directivelor, Comisia Europeană poate trece la următoarea etapă a procedurii de infringement. Aceasta presupune emiterea unui aviz motivat, prin care se solicită conformarea într-un termen clar stabilit.

În lipsa unei conformări ulterioare, cazul poate ajunge în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu posibile consecințe financiare pentru statele membre care nu respectă obligațiile asumate.