Aurul, indicator urmărit atent atât de investitori, cât și de populație, a înregistrat o creștere amplă în cotațiile oficiale publicate de BNR, confirmând interesul crescut pentru acest activ de refugiu. Conform datelor anunțate joi, gramul de aur a ajuns la un nivel care depășește clar valorile din ziua precedentă, marcând un nou reper pe piața românească.

Mai exact, aurul a fost cotat la 755,1450 lei pentru un gram, față de 720,7478 lei în ședința anterioară, ceea ce înseamnă o creștere de peste 35 de lei într-un interval de 24 de ore. Această evoluție este una dintre cele mai ample variații zilnice din ultimele luni și vine într-un context internațional volatil, în care metalele prețioase sunt din nou preferate ca instrument de protecție a capitalului.

Creșterea aurului este reflectată direct în comunicatul BNR, care a precizat că nivelul actual reprezintă o valoare maximă istorică pentru gramul de aur raportat la leu. Evoluția atrage atenția și asupra presiunilor externe, dar și asupra dinamicii cursului de schimb, care influențează direct prețul metalelor prețioase pe piața internă.

Pe lângă aur, cursul BNR din 29 ianuarie 2026 indică modificări și pentru principalele valute tranzacționate în România, deși amplitudinea acestora este mult mai redusă. Datele publicate arată o ușoară depreciere a leului în raport cu dolarul american, în timp ce celelalte monede au avut variații limitate.

Dolarul american a fost cotat la 4,2651 lei, față de 4,2490 lei în ședința precedentă, continuând un trend de apreciere început la începutul săptămânii. Lira sterlină a fost stabilită la 5,8825 lei, comparativ cu 5,8622 lei anterior, iar francul elvețian a ajuns la 5,5548 lei, de la 5,5418 lei.

Aceste evoluții valutare se reflectă indirect și în prețul aurului, având în vedere corelația dintre dolar și cotațiile internaționale ale metalului prețios. În acest context, aurul rămâne un reper important pentru evaluarea percepției de risc, atât la nivel local, cât și internațional.

În paralel cu evoluția aurului și a cursului valutar, BNR a publicat și datele privind indicii de referință utilizați în calculul dobânzilor la credite. Indicele ROBOR la trei luni, relevant pentru creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi la 5,88% pe an, de la 5,89% pe an în ședința precedentă.

La începutul anului 2025, ROBOR la trei luni se situa la 5,92%, ceea ce indică o ajustare lentă, dar constantă. Indicele ROBOR la șase luni, utilizat pentru creditele ipotecare, a coborât la 5,97% pe an, de la 5,99% miercuri, în timp ce ROBOR la 12 luni a rămas la nivelul de 6,13% pe an.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an. Valoarea este calculată ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice aferente tranzacțiilor interbancare din trimestrul al treilea al anului 2025, potrivit metodologiei oficiale.