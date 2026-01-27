Duminică seara, prețul aurului a trecut pentru prima dată de 5.000 de dolari pe uncie. Se spune că investitorii au cumpărat aur, văzut ca un loc sigur pentru bani, pentru că erau îngrijorați că președintele SUA, Donald Trump, ar putea afecta relațiile cu aliații importanți, de la țările europene până la Canada.

O uncie cântărește aproximativ 28,35 grame. Când vine vorba de metale prețioase, cum e aurul, se folosește unciea troy, care are 31,10 grame. Deci când se spune că aurul costă 5.000 de dolari pe uncie, înseamnă că 31,10 grame de aur valorează 5.000 de dolari.

Se mai menționează că, în primele 26 de zile ale acestui an, prețul aurului a crescut cu 15%. Aceasta este o creștere importantă, pornind de la recordul de anul trecut, când prețul aurului a urcat cu 65%, cea mai mare creștere anuală din 1979.

Aurul este văzut de obicei ca un refugiu în perioadele nesigure și ca un indicator al anxietății de pe piață. Această creștere a prețului a fost legată de mai multe măsuri luate de Trump, care au destabilizat piața, cum ar fi amenințările tarifare împotriva aliaților NATO referitoare la Groenlanda, operațiunea militară împotriva Venezuelei și ancheta penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell.

Prețul aurului a fost influențat și de slăbirea dolarului american, de inflația mai mare decât se aștepta, de prognoza că Fed va scădea și mai mult dobânzile în acest an și de faptul că băncile centrale din întreaga lume au cumpărat aur.

Duminică, aurul a crescut cu 1,4%, ajungând la 5.058 dolari pe uncie troy, la ora 20:14 ET.

Se spune că argintul, un alt activ considerat sigur și cu valoare în creștere, a crescut duminică cu 4,5%, ajungând la 107,8 dolari pe uncie. La fel ca aurul, argintul ar fi avut anul trecut cea mai bună evoluție din 1979, cu o creștere de 141%.

Chiar dacă aurul a atins pragul de 5.000 de dolari, analiștii rămâneau în mare parte optimiști, considerând că prețul ar putea crește în continuare, din cauza incertitudinii care persistă pe piețe.

Înainte de această creștere record, analiștii de la Goldman Sachs și-ar fi ridicat previziunile pentru aur la 5.400 de dolari pe uncie, spunând că investitorii privați sunt interesați de aur din cauza „incertitudinii politice globale”. Alți analiști vedeau un potențial și mai mare de creștere. Directorul de investiții al Bank of America, Michael Hartnett, ar fi spus că prețul aurului ar putea depăși 6.000 de dolari pe uncie.