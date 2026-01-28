Prețul aurului a crescut puternic miercuri, depășind pragul de 5.300 de dolari uncia, un nivel atins în premieră pe piețele internaționale. Evoluția vine într-un context marcat de volatilitate economică și de deprecierea dolarului american, care se tranzacționează în apropierea minimelor ultimilor patru ani.

Aurul spot s-a apreciat cu 1,9%, ajungând la 5.289,48 dolari uncia la ora 12:45 ET, după ce a atins un vârf istoric de 5.311,31 dolari. În paralel, contractele futures pentru luna februarie au urcat cu aproximativ 4%, până la 5.286,50 dolari uncia.

Slăbirea monedei americane a făcut metalul prețios mai accesibil pentru investitorii din afara Statelor Unite, stimulând cererea și accelerând creșterea prețurilor.

Potrivit analiștilor, raliul aurului începe să fie alimentat nu doar de factori macroeconomici, ci și de comportamentul investitorilor.

„Creşterea metalelor preţioase a început să aibă propria dinamică”, a declarat Peter Grant, vicepreşedinte şi strateg-şef la Zaner Metals.

Acesta avertizează că aurul se află într-o zonă de supracumpărare și ar putea fi expus unor corecții pe termen scurt. Cu toate acestea, interesul pentru achiziții la scădere continuă să susțină trendul ascendent, următorul prag psihologic fiind estimat în jurul nivelului de 5.400 de dolari uncia.

Investitorii urmăresc cu atenție decizia de politică monetară a Rezervei Federale, programată pentru ora 14:00 ET (21:00, ora României). Așteptările indică menținerea dobânzii de referință la nivelul actual, însă declarațiile președintelui Fed, Jerome Powell, sunt considerate esențiale pentru direcția piețelor.

Interesul este amplificat de tensiunile recente legate de independența băncii centrale americane. Președintele Donald Trump a anunțat marți că va face public în curând numele succesorului lui Jerome Powell, al cărui mandat se încheie în luna mai, anticipând totodată reduceri ale dobânzilor sub noua conducere a Fed.

Aurul, activ care nu oferă randament sub formă de dobândă, tinde să se aprecieze în perioadele caracterizate de dobânzi scăzute și instabilitate financiară. De la începutul anului, metalul prețios a înregistrat o creștere de peste 20%, continuând trendul ascendent început după recordurile stabilite în 2025.

Cu toate acestea, cererea din retail rămâne relativ modestă, prețurile ridicate descurajând achizițiile individuale. În același timp, rafinăriile funcționează la capacitate maximă pentru a face față cererii investiționale.

Și celelalte metale prețioase au înregistrat fluctuații importante. Argintul spot a urcat cu aproximativ 1%, până la 114,13 dolari uncia, după ce la începutul săptămânii a atins un record de 117,69 dolari. De la începutul anului, argintul a acumulat o creștere de aproape 60%.

Platina a consemnat o scădere de 0,6%, până la 2.623,90 dolari uncia, după ce anterior atinsese un maxim de 2.918,80 dolari. În schimb, paladiul a crescut cu 4,2%, ajungând la 2.014,50 dolari uncia, pe fondul interesului speculativ.