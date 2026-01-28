Sibiu se află în fruntea evaluării subiective, cu un scor de 76,9, calculat pe baza a 13 criterii apreciate de locuitorii orașului. Brașov ocupă poziția a doua în ambele clasamente, cu scoruri de 41,4 la criterii obiective și 74,2 la cele subiective.

Indexul Storia integrează atât date obiective, obținute din surse precum Google Traffic, Google Places, Airly și Storia, cât și opiniile subiective a peste 110.000 de locuitori din zonele analizate. Indicatorii subiectivi evaluează aspecte precum siguranța, curățenia, accesul la locuri de parcare și transportul, pistele de biciclete, nivelul de zgomot, apa curentă, serviciile de salubrizare și gaz, sistemul de canalizare, serviciul de încălzire termică, gradul de mulțumire și costul general al vieții.

În ceea ce privește orașele pe baza datelor obiective, Cluj-Napoca rămâne lider cu 44,5 puncte, urmat de Brașov (41,4), Constanța (39,6), Sibiu (39,3) și Craiova (38,7). Orașe precum Târgu Mureș, Deva și Călărași, aflate în top anul precedent, nu mai apar în clasament în acest an.

La nivelul cartierelor, Primăverii (București) ocupă prima poziție cu 66,4 puncte, urmat de Aviatorilor (București) – 65,1, 13 Septembrie (București) – 58,5, Gruia (Cluj-Napoca) – 57,3 și Centrul Vechi (Cluj-Napoca) – 57. Valorile finale au fost calculate ca medie a celor patru indicatori obiectivi.

Analiza arată că, deși apar unele schimbări punctuale în clasamente, profilul general al rezultatelor rămâne comparabil cu cel din 2024. Criteriile cu scoruri ridicate includ accesul la apă curentă, serviciile de gaz și canalizare, siguranța și transportul public, în timp ce pistele de biciclete și nivelul de zgomot înregistrează evaluări mai scăzute. Indexul Storia oferă astfel o perspectivă utilă atât pentru cei care caută locuințe, cât și pentru profesioniștii din imobiliare care consiliază clienții.

În evaluarea subiectivă a locuitorilor, Sibiu rămâne orașul cel mai apreciat, cu un scor de 76,9. Brașov se află pe locul doi cu 74,2, urmat de Oradea (73,3), Râmnicu Vâlcea (73,1) și Cluj-Napoca (72,1). La nivel de cartiere, Valea Aurie (Sibiu) conduce cu 84,1 puncte, urmat de Ștrand (Sibiu) – 83,8 și Sub Arini (Sibiu) – 83,6. Cartierul Orizont (Buzău) are 82,4, iar Universității (Craiova) – 82,2.

„Analiza datelor din 2025 arată că, deși apar unele schimbări punctuale în clasamente, profilul general al rezultatelor rămâne comparabil cu cel din 2024. Acest lucru sugerează că diferențele dintre orașe și cartiere evoluează gradual, fără modificări majore de la un an la altul, așa cum era de așteptat. Criteriile care au înregistrat cele mai ridicate scoruri vizează aspecte esențiale precum accesul la apă curentă, serviciile de gaz și canalizare, siguranța și transportul public. În schimb, pistele de biciclete și nivelul de zgomot se numără printre criteriile cu evaluări mai scăzute, indicând un grad mai redus de satisfacție din partea locuitorilor. Indexul Storia poate fi un instrument util de orientare, atât pentru persoanele aflate în căutarea unei locuințe, cât și pentru profesioniștii din imobiliare care își consiliază clienții, oferind o perspectivă comparativă asupra indicatorilor obiectivi, completată de evaluările subiective furnizate chiar de locuitorii zonelor analizate”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Brașov conduce topul orașelor la capitolul siguranță, cu 82,1 puncte, în timp ce cartierul Andrei Mureșanu din Cluj-Napoca se remarcă la nivel de cartiere cu 93,2. Curățenia este cel mai bine apreciată în Râmnicu Vâlcea (75,1) și la nivel de cartiere în Trei Stejari (Sibiu) – 85,9.

Disponibilitatea locurilor de parcare este evaluată cel mai pozitiv în Râmnicu Vâlcea – 58,1, iar cartierul Orizont (Buzău) are cel mai mare scor pentru ușurința găsirii locurilor de parcare – 79,7. Transportul public este cel mai apreciat în Brașov (83,7), iar la nivel de cartiere în zona Universitate din București – 94 puncte.

Accesul la pistele de biciclete este cel mai bun în Sibiu – 68,4, cu cartierul Ștrand cotat la 87,4. Nivelul redus de zgomot este cel mai bun în Brașov – 62,4, iar cartierul Valea Aurie (Sibiu) se află în fruntea zonei liniștite – 79,9. Sistemul de încălzire este apreciat în Sibiu – 84,6, iar la nivel de cartiere Universității (Oradea) înregistrează 94,3.

Accesul la apă curentă este cel mai bun în Sibiu – 96,9, iar cartierele Lipoveni (Alba Iulia) și Nicolina 2 (Iași) – 99,6. Rețeaua de gaz este bine pusă la punct în Sibiu – 91,9, iar cartierul Moara de Vânt (Iași) se evidențiază cu 98,1. Rețeaua de canalizare este apreciată în Sibiu – 82,7 și cartierul Sub Arini (Sibiu) – 89,2.

La nivel general de satisfacție, Sibiu conduce orașele – 80,6, iar cartierul Orizont (Buzău) are cel mai mare scor la nivel de cartiere – 90,8. În ceea ce privește costul vieții, locuitorii din Sibiu sunt cei mai mulțumiți – 66, iar cartierul Stejari (Botoșani) are 81,3.

În piața rezidențială, prețul mediu al apartamentelor noi în Sibiu a fost în 2025 de 1.873 euro/mp, comparativ cu 1.689 euro/mp în 2024, în creștere cu 11%. Prețul mediu al apartamentelor vechi a crescut de asemenea cu 11%, de la 1.667 euro/mp în 2024 la 1.855 euro/mp în 2025.