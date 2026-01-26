Piața ipotecară din România a continuat să crească în 2025, fiind intabulate peste 92.100 de credite ipotecare, marcând o majorare de 6,4% față de anul precedent, conform unei analize realizate de Ipotecare.ro pe baza datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Bucureștiul și Ilfovul rămân cele mai active zone în ceea ce privește acordarea de credite ipotecare. Capitala a înregistrat peste 27.000 de credite, în ușoară scădere față de 2024, în timp ce județul Ilfov a avut cea mai mare creștere anuală la nivel național, de 27,6%, cu 7.570 de ipoteci intabulate. Împreună, aceste două regiuni concentrează aproape 38% din totalul ipotecilor din România.

”Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025 în România, în creştere cu 6,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024, în Bucureşti, Ilfov, Timiş şi Cluj fiind acordate cele mai multe credite cu ipotecă la nivel naţional”, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro pe baza datelor oficiale.

Pe locurile următoare se situează județele Timiș și Cluj, cu aproximativ 7.300 și 6.000 de credite ipotecare, în creștere cu 7,4%, respectiv 15% față de anul anterior. Constanța, cu peste 5.000 de ipoteci, a înregistrat o scădere de 5,2%. Alte județe importante pe piața ipotecară sunt Iași, Brașov, Sibiu, Bihor și Prahova, primele zece județe cumulând peste 74% din totalul ipotecilor.

Ponderea ipotecilor în totalul tranzacțiilor rezidențiale a ajuns la 57% în 2025, față de 51% în 2024, ceea ce reflectă interesul crescut al cumpărătorilor pentru finanțarea prin credite și al celor care au optat pentru refinanțări. Potrivit Cătălin Marin, managing partner la SVN Romania | Credit & Financial Solutions, cererea este stimulată în special de cumpărătorii la prima achiziție și de cei care caută condiții mai avantajoase pentru refinanțare.

”Piaţa ipotecară a înregistrat rezultate foarte bune în 2025: a crescut ponderea tranzacţiilor rezidenţiale realizate prin credit, piaţa de refinanţări a înregistrat de asemenea un volum superior celui din 2024 iar cumulat ne îndreptăm spre un nou record de finanţări ipotecare. Creşterea este susţinută în special de către cumpărători aflaţi la prima achiziţie, dar şi de clienţi care au optat pentru refinanţări în condiţii mai avantajoase. 2026 a debutat cu dobânzi în scădere, atât IRCC cât şi cele fixe fiind mai reduse, iar cererea pentru spaţii locative cu un nivel de confort ridicat este la fel de mare. Estimăm că 2026 ar putea aduce rezultate similare ţinând cont de condiţiile actuale din piaţă şi de tendinţa de scădere a deficitului bugetar şi a ratei inflaţiei, care ar putea genera şi o reducere a dobânzii de politică monetară de către Banca Naţională”, a comentat Cătălin Marin, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, partenerul exclusiv al Ipotecare.ro.

Datele BNR arată că, în primele 11 luni din 2025, creditele ipotecare acordate au depășit 9,96 miliarde de euro, cu 22% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024. Estimările pentru 2026 indică un posibil nivel similar de finanțări, în contextul scăderii dobânzilor și al stabilizării economice.