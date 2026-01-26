La nivel anual, în 2025 au fost tranzacționate 628.356 de imobile, în scădere cu aproape 15.000 față de 2024. Chiar și în acest context, marile centre urbane continuă să concentreze cea mai mare parte a activității, confirmând rolul dominant al piețelor locale din București, Cluj-Napoca și Timișoara.

Imobiliare București: cea mai mare piață, cea mai mare presiune

Cu 9.244 de imobile tranzacționate în luna decembrie, București rămâne de departe cea mai mare piață imobiliară din țară. Volumul ridicat de tranzacții confirmă faptul că segmentul de imobiliare București continuă să fie susținut atât de cererea rezidențială, cât și de cea investițională.

Numărul mare de ipoteci înregistrate în Capitală, 5.490 doar în luna decembrie, indică o piață activă, dar atent calibrată financiar. În pofida dobânzilor încă ridicate comparativ cu anii anteriori, interesul pentru achiziții rămâne constant, mai ales în zonele bine conectate la infrastructură și servicii.

La nivelul reședințelor de județ, Bucureștiul concentrează cea mai mare parte a tranzacțiilor, dar dinamica este una mai selectivă. Cererea se mută tot mai mult către locuințe bine poziționate, cu costuri de întreținere predictibile, în detrimentul achizițiilor speculative.

Imobiliare Cluj: volum stabil, cerere selectivă

Piața de imobiliare Cluj își menține poziția de pol important la nivel național. În luna decembrie 2025, în Cluj-Napoca au fost înregistrate 1.129 de tranzacții imobiliare, un nivel care confirmă reziliența pieței locale.

Clujul rămâne o piață caracterizată prin prețuri ridicate, dar și printr-o cerere constantă, susținută de sectorul IT, mediul universitar și investițiile private. Spre deosebire de București, unde volumul este principalul indicator, în Cluj accentul cade pe calitatea tranzacțiilor și pe localizările premium.

Scăderea ușoară a numărului total de tranzacții la nivel național nu a afectat semnificativ Clujul, însă cumpărătorii sunt mai prudenți. Se observă o preferință clară pentru proprietăți finalizate, cu documentație completă și acces rapid la facilități urbane.

Imobiliare Timișoara: creștere susținută de cererea regională

În vestul țării, Timișoara confirmă statutul de centru regional important. Cu 1.213 tranzacții imobiliare în luna decembrie, piața de imobiliare Timișoara se menține printre cele mai active din România.

Cererea este alimentată atât de populația locală, cât și de relocări profesionale și investiții industriale. Comparativ cu Cluj și București, Timișoara oferă încă un raport mai echilibrat între preț și suprafață, ceea ce atrage cumpărători interesați de locuințe pentru uz propriu.

Numărul ridicat de tranzacții în județul Timiș, 3.075 în decembrie, arată că dinamica nu este limitată doar la oraș, ci se extinde și în zonele periurbane, unde dezvoltările rezidențiale câștigă teren.

Contrastul dintre centrele urbane și județele cu activitate redusă

Diferențele dintre marile orașe și județele cu activitate redusă rămân semnificative. În timp ce București, Ilfov și Timiș concentrează cele mai multe vânzări, județe precum Teleorman, Călărași, Giurgiu sau Covasna înregistrează volume foarte mici.

Această polarizare indică o piață tot mai dependentă de centrele economice regionale. Migrația internă, accesul la locuri de muncă și infrastructura joacă un rol decisiv în distribuția tranzacțiilor imobiliare.

Ipotecile, barometru al apetitului pentru achiziții

La nivel național, în luna decembrie 2025 au fost înregistrate 39.508 ipoteci, cu 155 mai multe decât în decembrie 2024. Bucureștiul, Ilfov și Prahova conduc detașat acest clasament, ceea ce sugerează că finanțarea bancară rămâne un pilon important al pieței.

În marile orașe, ipoteca este utilizată în special pentru achiziții rezidențiale destinate locuirii, nu pentru investiții speculative, un semn de maturizare a pieței după anii de creștere accelerată.

2025 față de 2024: un an de ajustare, nu de blocaj

Comparativ cu 2024, anul 2025 a adus o scădere moderată a numărului total de tranzacții, dar fără semne de blocaj. Dacă în 2024 luna cu cele mai multe tranzacții a fost octombrie, iar cea mai slabă ianuarie, în 2025 vârful s-a mutat în iulie, cu peste 66.000 de imobile vândute.

Această distribuție arată o piață mai echilibrată sezonier, cu un interes constant pe parcursul anului și cu un final de an activ, în special în marile centre urbane.

Ce indică datele pentru 2026

Evoluția din 2025 sugerează că piața imobiliară intră într-o fază de stabilizare. Imobiliare București, imobiliare Cluj și imobiliare Timișoara rămân principalele motoare ale tranzacțiilor, în timp ce restul pieței continuă să fie fragmentat.

Pentru 2026, diferențele dintre orașele mari și restul țării ar putea deveni și mai pronunțate, pe fondul concentrării investițiilor și al cererii în zonele cu infrastructură și oportunități economice solide. Piața nu pare să se îndrepte spre o corecție abruptă, ci spre o selecție mai atentă a tranzacțiilor și a cumpărătorilor.